Ціни на м’ясо: скільки коштують свинина, курятина та яловичина

М'ясо на прилавку. Фото: Новини.LIVE

М’ясо в Україні здорожчало, однак ціни на свинину, яловичину та курятину змінилися по-різному. Найпомітніше за місяць зросла вартість окремих видів свинини, тоді як яловичина та курятина подорожчали значно менше. Скільки зараз коштує кілограм популярних видів м’яса та сала.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані Мінфіну.

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Як змінилися ціни на м’ясо

У вересні вартість м’яса в Україні змінилася порівняно із серпнем. Найбільша різниця спостерігається у свинині, тоді як ціни на яловичину та курятину залишилися близькими до попереднього місяця.

Якщо порівняти середні ціни за серпень та актуальні показники, то за деякі популярні частини м’яса покупцям доведеться віддати на кілька гривень більше за кожен кілограм.

Свинина подорожчала найбільше

Ціни на свинину змінилися неоднаково залежно від частини.

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Свиняча грудинка коштує близько 214 грн за кілограм. У серпні її середня ціна становила близько 206 грн, тобто різниця складає приблизно 8 грн.

Водночас свиняча лопатка зараз коштує близько 226 грн за кілограм проти приблизно 229 грн у серпні. У цьому випадку ціна, навпаки, стала трохи нижчою.

Домашнє сало додало понад 30 гривень

Подорожчання торкнулося не лише м’яса. За даними Мінфіну, середня ціна домашнього сала становить 309 грн за кілограм, тоді як у серпні вона була на рівні 276,75 грн.

Таким чином, за місяць кілограм домашнього сала став дорожчим приблизно на 32 грн. Якщо купувати 500 грамів, різниця становитиме близько 16 грн.

Водночас солоне сало коштує близько 225,72 грн за кілограм. У серпні його середня ціна була такою самою, тому в цьому випадку подорожчання не відбулося.

Яловичина майже не змінилася

Яловичина за місяць подорожчала незначно.

Кілограм яловичого гуляшу зараз коштує близько 441 грн. У серпні середня ціна становила приблизно 438 грн, тому різниця складає близько 3 грн за кілограм.

Яловичі ребра при цьому залишилися приблизно на тому самому рівні — близько 283 грн за кілограм.

Курятина додала зовсім небагато

Ціни на курятину також змінилися незначно.

Кілограм курячого стегна зараз коштує близько 137 грн проти приблизно 135 грн у серпні. Різниця становить близько 2 грн за кілограм.

Ціла куряча тушка коштує близько 111 грн за кілограм, тоді як у серпні середня ціна була близько 110 грн.

Що це означає для гаманця

Якщо купити по кілограму яловичини, свинини та курятини, сума залежатиме від конкретних частин м’яса. Наприклад, набір із кілограма яловичого гуляшу, свинячої грудинки та курячого стегна обійдеться приблизно у 792 грн.

Для сімейного бюджету важлива не лише ціна виду м’яса, а й вибір конкретної частини. У деяких випадках заміна одного варіанта на інший дозволяє помітно зменшити суму в чеку.

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