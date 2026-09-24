Ціни на овочі: скільки зараз коштують картопля, цибуля і морква

Овочі на базарі. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці вересня українці можуть витратити менше на базові овочі. За даними Мінфіну, у вересні середні ціни на овочі знизилися на 6,46% проти серпня. Якщо зібрати умовний кошик із картоплі, капусти, цибулі, моркви та буряка, його вартість становитиме близько 97 грн.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на дані Мінфіну.

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Як змінилися ціни на овочі

Індекс цін на овочі у вересні становить 93,54%, тобто порівняно із серпнем середня вартість продуктів цієї групи зменшилася на 6,46%.

Для розрахунку візьмемо п'ять базових овочів — картоплю, білокачанну капусту, ріпчасту цибулю, моркву та буряк. Це дозволяє порівняти вартість звичайного овочевого кошика без прив'язки до конкретної страви.

Скільки коштує базовий овочевий кошик

У вересні середня ціна кілограма картоплі становить близько 15,05 грн. Білокачанна капуста коштує близько 25,93 грн за кілограм, ріпчаста цибуля — 19,56 грн, морква — 18,37 грн, а буряк — 17,90 грн.

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Якщо купити по одному кілограму кожного продукту, загальна сума становитиме приблизно 96,81 грн.

Для порівняння, у серпні середня ціна картоплі становила 18,27 грн/кг, капусти — 22,53 грн, цибулі — 33,46 грн, моркви — 26,97 грн, а буряка — 17,58 грн. Такий самий умовний набір коштував би близько 118,81 грн.

Отже, за середніми цінами Мінфіну такий набір овочів наприкінці вересня коштує приблизно на 22 грн менше, ніж у серпні. Це різниця між двома однаковими умовними кошиками, а фактична сума покупки залежатиме від кількості овочів, які купує кожна родина.

Які овочі подешевшали найбільше

Найпомітніше знизилася середня ціна цибулі. У серпні кілограм ріпчастої цибулі коштував 33,46 грн, а у вересні — 19,56 грн. Різниця становить майже 14 грн на кожному кілограмі.

Морква подешевшала з 26,97 до 18,37 грн/кг. Тобто її середня ціна зменшилася приблизно на 8,60 грн за кілограм.

Картопля також стала доступнішою: її середня ціна знизилася з 18,27 до 15,05 грн/кг. Різниця становить близько 3,22 грн на кілограмі.

Водночас здешевлення стосується не всіх овочів. Середня ціна білокачанної капусти зросла з 22,53 до 25,93 грн/кг, а буряка — з 17,58 до 17,90 грн/кг.

Що відбувається з іншими овочами

Мінфін також відстежує ціни на огірки, помідори, болгарський перець і часник. Таким чином, загальний індекс у 93,54% формується не лише за рахунок картоплі, цибулі та моркви, а за всіма дев'ятьма позиціями.

Тому загальне здешевлення на 6,46% не означає, що кожен овоч став дешевшим на таку саму величину. Ціни на окремі продукти рухаються в різних напрямках, а кінцева сума покупки залежить від складу кошика.

Що це означає для гаманця

Наприкінці вересня умовний набір із кілограма картоплі, капусти, цибулі, моркви та буряка коштує близько 97 грн за середніми цінами Мінфіну.

Якщо купувати такий самий набір двічі, витрати становитимуть близько 194 грн. Для порівняння, за середніми цінами серпня два таких кошики обійшлися б приблизно у 238 грн.

Нещодавно Новини.LIVE писали, скільки коштує зробити 10 банок домашніх закруток з огірків та помідорів. У вересні собівартість однієї літрової банки огірків становить близько 50 грн, а помідорів — понад 51 грн. Загалом 10 банок огірків обійдуться приблизно у 501 грн, а помідорів — у 514 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, як зміна фасування продуктів може збільшувати витрати українців. Навіть якщо ціна упаковки залишається незмінною, менша вага товару підвищує його фактичну вартість за кілограм або літр. Наприклад, пачка вагою 180 г за 80 грн коштує вже 44,44 грн за 100 г проти 40 грн для упаковки вагою 200 г.