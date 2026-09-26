Горіхи подорожчали вдвічі: скільки доведеться віддати за 1 кг

Горіхи на столі. Фото: magnific.com

Волоські горіхи в Україні за рік подорожчали приблизно вдвічі — з близько 200 до 400 грн за кілограм очищеного продукту. На ціну вплинули слабший урожай минулого сезону та весняні приморозки 2026 року, які скоротили пропозицію. Для покупців це означає додаткові витрати: 500 г горіхів тепер можуть коштувати близько 200 грн.

Про це розповідає Новини.LIVE із посиланням на The page.

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Чому волоські горіхи подорожчали

Вартість очищених волоських горіхів на українському ринку за рік зросла приблизно на 100% — із близько 200 до 400 грн за кілограм. На кінцеву ціну впливають обсяги врожаю, запаси сировини та пропозиція на ринку.

За словами голови обласного осередку Української горіхової асоціації Петра Скрипчука, на ситуацію вплинули одразу кілька факторів. Минулого сезону врожай був слабшим, через що сформувалися менші запаси горіхів.

Додатково весняні приморозки 2026 року пошкодили цвітіння та зав'язь дерев у багатьох регіонах. Через скорочення пропозиції закупівельні та роздрібні ціни на очищений горіх зросли приблизно на 100%.

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Таким чином, якщо торік за кілограм очищених волоських горіхів можна було заплатити близько 200 грн, то зараз аналогічна кількість може коштувати близько 400 грн.

Скільки тепер коштують горіхи

За ціни 400 грн за кілограм навіть невелика покупка стала відчутнішою для сімейного бюджету.

За 100 г горіхів доведеться заплатити близько 40 грн, за 200 г — 80 грн, за 300 г — приблизно 120 грн. Пів кілограма обійдеться орієнтовно у 200 грн, а кілограм — у 400 грн.

Порівняно з торішньою ціною різниця становить близько 200 грн на кожному кілограмі. Тобто за ті самі 200 грн, яких раніше вистачало на кілограм горіхів, тепер можна придбати приблизно 500 г.

Водночас фактична вартість продукції може відрізнятися залежно від якості горіхів, фасування, місця продажу та конкретного продавця.

Чи можуть горіхи подорожчати ще більше

Подальша ситуація із цінами залежатиме від остаточного обсягу нового врожаю та доступності сировини на ринку. Якщо пропозиція залишатиметься обмеженою, високі ціни можуть зберігатися.

Водночас виробники переробленої продукції поки частково стримують зростання вартості завдяки запасам сировини, сформованим раніше.

Наприклад, фермери, які мають близько 18 гектарів горіхових садів і збирають до 4 тонн урожаю, поки продають горіхову олію за сформованою раніше ціною — близько 300 грн за пляшку об'ємом 250 мл.

Для покупців це означає, що ціна горіхів найближчим часом залежатиме насамперед від обсягів нового врожаю та пропозиції на ринку.

Що це означає для гаманця

За нинішньої ціни близько 400 грн/кг покупка 500 г волоських горіхів обійдеться приблизно у 200 грн. Якщо купувати кілограм, доведеться витратити близько 400 грн.

Порівняно з ціною близько 200 грн/кг роком раніше, це на 200 грн більше за кожен кілограм. Якщо сім'я купує 2 кг горіхів на рік, додаткові витрати можуть становити близько 400 грн.

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