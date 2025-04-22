Зарплати в ЗСУ — хто отримає два десятки окладів у травні

Українські військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військовослужбовці у травні 2025 року отримають щонайменше 20 тис. грн грошового забезпечення. Також передбачені різноманітні винагороди, зокрема, декому доплатять додатково суму у 20 окладів.

Про те, хто з військових отримає право на винагороди, розповідає редакція порталу Новини.LIVE.

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Розмір грошового забезпечення в ЗСУ у травні

У питанні оплати права військовослужбовців регулює закон 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". На бійців не поширюється Кодекс законів про працю, як на простих громадян.

На розмір грошового забезпечення військовослужбовців впливають:

посада;

військове звання;

кваліфікація;

термін та умови військової служби.

У 2025 році мінімальний гарантований державою оклад військових стартує з 20,1 тис. гривень.

Кінцевий розмір грошового забезпечення залежить від різноманітних надбавок, залежно від умов проходження військової служби та режиму секретності.

Зокрема, нараховують доплати за вчений, науковий ступінь, почесні та спортивні звання.

Ті військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, мають право на винагороду розміром 100 тисяч гривень на місяць. Залежно від території, де тривають бойові дії, суми додаткової винагороди під час воєнного стану можуть становити 30, 50, 70, тис. гривень.

Структура зарплати. Джерело: Міноборони

Інші додаткові одноразові винагороди та допомога

Також деякі військові зможуть отримати одноразове додаткове забезпечення у вигляді таких винагород:

морська винагорода — у розмірі двох окладів 13-го розряду/доба, не більше 20 діб;

винагорода за стрибки з парашутом — у розмірі трьох окладів 13-го розряду/стрибок + додаткове ускладнення;

винагорода за розмінування — до 20 окладів 13-го розряду;

винагорода за водолазні роботи — до 10 окладів 13-го розряду;

винагорода за бойове чергування — до 20 окладів 13-го розряду.

Передбачена одноразова грошова допомога після укладення першого контракту у розмірі:

восьми прожиткових мінімумів (24 224 грн) — для рядових;

дев'яти мінімумів (27 252 грн) — для сержантів;

десяти мінімумів (30 280 грн) — для офіцерів.

Дехто отримає допомогу на оздоровлення у розмірі одного місячного грошового забезпечення.

Раніше ми писали, що українські військові поскаржилися на затягування у призначенні пенсій. Зокрема, документи з ТЦК Пенсійний фонд розглядає понад три місяці.

Також повідомлялося, що деякі бійці можуть отримати 45 тис. грн. Така допомога передбачена для жителів Києва у разі отримання поранення.