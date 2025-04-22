Зарплаты в ВСУ — кто получит два десятка окладов в мае

Украинские военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военнослужащие в мае 2025 года получат не менее 20 тыс. грн денежного обеспечения. Также предусмотрены различные вознаграждения, в частности, некоторым доплатят дополнительно сумму в 20 окладов.

О том, кто из военных получит право на вознаграждения, рассказывает редакция портала Новини.LIVE.

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Размер денежного обеспечения в ВСУ в мае

В вопросе оплаты права военнослужащих регулирует закон 2011-XII "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". На бойцов не распространяется Кодекс законов о труде, как на простых граждан.

На размер денежного обеспечения военнослужащих влияют:

должность;

воинское звание;

квалификация;

срок и условия военной службы.

В 2025 году минимальный гарантированный государством оклад военных стартует с 20,1 тыс. гривен.

Конечный размер денежного обеспечения зависит от различных надбавок, в зависимости от условий прохождения военной службы и режима секретности.

В частности, начисляют доплаты за ученую, научную степень, почетные и спортивные звания.

Те военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, имеют право на вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в месяц. В зависимости от территории, где продолжаются боевые действия, суммы дополнительного вознаграждения во время военного положения могут составлять 30, 50, 70, тыс. гривен.

Структура зарплаты. Источник: Минобороны

Другие дополнительные одноразовые вознаграждения и помощь

Также некоторые военные смогут получить одноразовое дополнительное обеспечение в виде таких вознаграждений:

морское вознаграждение — в размере двух окладов 13-го разряда/сутки, не более 20 суток;

вознаграждение за прыжки с парашютом — в размере трех окладов 13-го разряда/прыжок + дополнительное усложнение;

вознаграждение за разминирование — до 20 окладов 13-го разряда;

вознаграждение за водолазные работы — до 10 окладов 13-го разряда;

вознаграждение за боевое дежурство — до 20 окладов 13-го разряда.

Предусмотрена одноразовая денежная помощь после заключения первого контракта в размере:

восьми прожиточных минимумов (24 224 грн) — для рядовых;

девяти минимумов (27 252 грн) — для сержантов;

десяти минимумов (30 280 грн) — для офицеров.

Некоторые получат помощь на оздоровление в размере одного месячного денежного обеспечения.

Ранее мы писали, что украинские военные пожаловались на затягивание в назначении пенсий. В частности, документы из ТЦК Пенсионный фонд рассматривает более трех месяцев.

Также сообщалось, что некоторые бойцы могут получить 45 тыс. грн. Такая помощь предусмотрена для жителей Киева в случае получения ранения.