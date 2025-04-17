Допомога у 45 тис. грн — хто з військовослужбовців має право

Гривневі купюри на столі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українські військовослужбовці можуть отримати одноразову матеріальну допомогу у 45 тис. грн. Такі виплати доступні жителям Києва у разі отримання поранення під час виконання бойових чи інших спеціальних завдань на фронті.

Про порядок таких виплат йдеться на офіційному порталі Київської міської ради.

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Як зазначається, у разі отримання поранень військовими-киянами на територіях, де ведуться бойові дії, можна звернутись до Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА за оформленням виплат.

Відповідно до порядку, грошову допомогу зможуть отримати тільки ті захисники, які потрапили до медичних закладів через отримане поранення. Розмір допомоги не може перевищувати 45 тис. грн незалежно від ступенів тяжкості отриманого поранення. Така виплата передбачена лише за самим фактом наявності проблем зі здоров'ям тих, хто постраждав на фронті.

"Матеріальна допомога надається одноразово особам, які отримали поранення на територіях, на яких ведуться бойові дії, після набрання чинності відповідного рішення Київради, а саме з 24.09.2024 року", — йдеться у повідомленні.

Як отримати грошову допомогу пораненим бійцям

Для того, щоб отримати грошову допомогу від влади Києва, постраждалі військові чи їхні представники повинні підготувати заяву та пакет документів, звернувшись до Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської держадміністрації.

Йдеться про письмову заяву довільної форми та документи, які треба подати через Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій "Київ мілітарі Хаб".

Серед необхідних документів:

паспорт громадянина (копія);

ідентифікаційний код (копія);

посвідчення встановленого зразка за наявності (копія);

довідка про обставини отримання травми (поранення, контузія, каліцтво), передбачена додатком п'ять до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах (копія);

медичні довідки за формами № 027/о та/або № 028/о;

взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб за наявності (копія);

документ, де підтверджується повноваження представника (копія);

дані про номер рахунку в банку (за стандартом IBAN).

Після отримання заяви з документами рішення про надання виплати буде ухвалене протягом одного місяця. Нарахування коштів відбудеться упродовж першої декади наступного за ухваленням рішення місяця.

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