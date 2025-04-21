Пенсії у 2025 році — військові скаржаться на затягування у призначенні виплат

Військовий дістає гроші. Фото: Miller Law

Деякі українські громадяни скаржаться на затягування призначення і виплати військових пенсій. Так, документи з Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Пенсійний фонд України (ПФУ) розглядає з січня 2025 року.

Про це йдеться в одному з повідомлень на сторінці Пенсійного фонду у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Детальніше про проблему з пенсіями для військових

Так, одна з громадянок звернулась до ПФУ із проханням назвати конкретну дату призначення пенсії ветерану війни з інвалідністю. Вона зазначає, що документи з ТЦК направили ще 23 січня 2025 року.

За її словами, представники ПФУ щотижня в період з січня по квітень розповідали про тримісячний термін, однак уже квітень, а виплати досі не призначили.

Жінка зауважила, що громадянину з невиліковною, набутою хворобою доводиться самотужки піклуватися про те, щоб держава призначила гарантовану підтримку.

"Скільки ще чекати призначення і виплати військової пенсії, якщо документи до ПФУ з ТЦК надійшли 23 січня 2025 року? Гаряча лінія повідомляла про "максимум 3 місяці", сьогодні вже "зателефонуйте в кінці травня, ми зайняті", — йдеться у зверненні.

Також громадянка розповіла, що її бабуся працювала в Пенсійному фонді 15 тому. Тоді без гаджетів і цифровізації, призначали пенсії в межах 10 днів.

"І пенсійне видавали в день звернення (не як зараз, через місяць). То ж де покращення? Де ж та цифровізація і діджиталізація? За всіх болить, за всіх хто звертається і "чекає...", — зауважила вона.

На сторінці ПФУ дехто зауважив, що за законом, фонд розглядає документи три місяці, потім ще потрібен час на перевірки. Пояснили, що фахівці фонду виконують багато роботи у цьому питанні, тому доводиться чекати такий тривалий термін. Попри це, громадянину нарахують суму з дати проходження Військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Ви не одна така, у мене друзі інваліди війни 2 групи також чекають пенсію з січня 2025, вся справа у тому, що дуже багато перевірок і багато справ, а працювати немає кому...", — йдеться в одному з дописів.

Скриншот. Джерело: ПФУ

Що кажуть юристи з приводу пенсій для військових

Як зазначають юристи, пенсійне забезпечення військових регулює закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" №2262-ХІІ, ухвалений у 1992 році.

Згідно з ним, пенсія з інвалідності має призначатися ПФУ, якщо інвалідність настала під час проходження служби, у період не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби.

"Пенсії в разі втрати годувальника призначається так само, якщо годувальник помер у період проходження служби або не пізніше 3 місяців після звільнення зі служби чи пізніше, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання", — уточнили фахівці.

Раніше ми писали, що в Україні деякі учасники бойових дій можуть вийти на пенсію достроково. У ПФУ пояснили, що для такої категорії громадян діють особливі правила.

Також повідомляли, як змінились виплати у колишніх військових після масштабної індексації пенсій. Дехто з них отримав на 1,5 тис. грн більше.