Виплати для військових — хто має право на додаткову суму у 6 тис. грн

Людина у військовій формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Родини українських захисників мають право на грошові компенсації від держави у розмірі до 6 тис. грн. Різні суми виплат залежно від регіону надають за найм (оренду) житла.

Про особливості призначення такої допомоги повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".

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Які умови надання компенсацій за оренду житла

Згідно з оновленими правилами, компенсації за оренду житла передбачені для громадян:

які брали участь у заходах із забезпечення оборони країни, захисту населення та інтересів держави внаслідок військової агресії РФ: мобілізованим після 24 лютого 2022 року, які на момент оренди житла були звільнені зі служби, однак не мали статусу УБД; представникам поліції, які на момент найму житла були звільнені зі служби, без статусу УБД;

учасникам бойових дій, де підставою отримання статусу вказаний пункт 19 частина 1 стаття 6 "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

громадянам, які мають інвалідність внаслідок війни, де у посвідченні підставою отримання статусу вказаний пункт 11 частина 2 стаття 7 закону.

Також потрібно відповідати одній з таких умов:

є у власності пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій житло, за умови, що дані внесені у Реєстр пошкодженого та знищеного майна або органами місцевого самоврядування подане підтвердження даного факту;

є житло, розташоване в окупованих районах або де тривають бойові дії;

проходять реабілітацію амбулаторно на відстані понад 15 км від адреси проживання.

Розмір компенсацій у 2025 році

Відповідні компенсації призначають один раз з дати звернення на термін дії договору, проте не більше шести місяців. Щомісячний розмір залежить від регіону і не може перевищувати:

у м. Дніпро, Київ, Львів, Одеса — двох прожиткових мінімумів (у 2025 році — 6 056 грн);

в обласних центрах — 1,5 прожиткового мінімуму (4 542 грн);

в решті населених пунктів — одного прожиткового мінімуму (3 028 грн).

Для того, щоб оформити компенсацію, потрібно звернутися в:

структурний підрозділ, на який покладені функції з питань ветеранської політики;

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) незалежно від місця реєстрації.

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