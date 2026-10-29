Військові на бойовому завданні. Фото: Генштаб/Telegram

Після звільнення з військової служби захисники України можуть отримати кілька видів виплат. Серед них компенсація за невикористану відпустку, недоотримане речове майно, допомога на оздоровлення та соціально-побутові потреби тощо. Розмір виплат залежить від обставин звільнення, тривалості служби та отриманої раніше грошової підтримки.

Про це розповіли на онлайн-платформі "Гаразд", передають Новини.LIVE.

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Компенсація за невикористану відпустку

Під час звільнення з військової служби військовослужбовці мають право на грошову компенсацію за всі невикористані дні відпустки. Це стосується як щорічної основної, так і додаткової відпустки.

Порядок виплати визначають стаття 24 Закону України "Про відпустки" та стаття 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Суму компенсації розраховують за кожен невикористаний день відпустки. При цьому враховують:

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посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові виплати, які входять до грошового забезпечення.

Отже, розмір компенсації залежить від грошового забезпечення військовослужбовця та кількості днів відпустки, якими він не скористався.

Компенсація за недоотримане речове майно

Під час служби військовослужбовці мають отримувати форму, взуття, спорядження та інші речі відповідно до встановлених норм. Якщо частину належного майна вони не отримали, під час звільнення можуть претендувати на грошову компенсацію його вартості.

Щоб оформити виплату, спочатку потрібно звернутися до речової служби своєї військової частини. Там мають видати довідку із зазначенням вартості майна, яке військовослужбовець не отримав. Розрахунок проводять за цінами, установленими станом на 1 січня поточного року.

Після цього необхідно подати командиру військової частини рапорт із проханням виплатити компенсацію. До документа потрібно додати оригінал довідки про вартість недоотриманого майна.

Після розгляду рапорту командир видає наказ, у якому зазначає суму компенсації та підстави для її виплати.

Порядок компенсації речового майна регулює постанова Кабінету Міністрів України №178. Право на таку виплату мають військовослужбовці відповідних категорій, зокрема офіцери, старшини, сержанти та рядові.

Допомога на оздоровлення після звільнення

Військовослужбовцям передбачена щорічна грошова допомога на оздоровлення. Якщо людина мала право на цю виплату, але не отримала її до звільнення, питання про її нарахування та виплату мають вирішити під час остаточного розрахунку.

Підставою є наказ командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу. У ньому має бути зазначене рішення щодо належних виплат.

Розмір допомоги визначають з урахуванням:

посадового окладу;

окладу за військовим званням;

надбавки за вислугу років;

щомісячних додаткових виплат, передбачених для військовослужбовця, крім винагород.

Щоб перевірити, чи нарахували допомогу, варто звернутися до фінансової служби військової частини та уточнити інформацію про проведені виплати.

Матеріальна допомога на соціально-побутові потреби

Військовослужбовці можуть отримувати матеріальну допомогу для розв'язання соціально-побутових питань один раз на рік. Її розмір становить місячне грошове забезпечення з урахуванням установлених складових, крім винагород.

Якщо військовослужбовець відповідав умовам для отримання цієї допомоги, але не скористався своїм правом до звільнення, він може порушити питання про її виплату під час остаточного розрахунку.

Для цього потрібно подати рапорт командиру військової частини. Саме звернення військовослужбовця є важливим етапом оформлення допомоги.

Порядок виплати матеріальної допомоги визначають постанова Кабінету Міністрів України №704 та наказ Міністерства оборони України №260.

Водночас право на таку виплату залежить від установлених умов і наявності підстав для її надання. Тому перед звільненням варто уточнити у фінансовій службі, чи належить військовослужбовцю ця допомога.

Одноразова грошова допомога під час звільнення

Під час звільнення з військової служби військовослужбовці за певних умов можуть отримати одноразову грошову допомогу. Її розмір залежить від причини звільнення, тривалості служби та інших обставин, визначених законодавством.

Для окремих категорій військовослужбовців допомога становить 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби. Такий розмір може застосовуватися, зокрема, під час звільнення за станом здоров'я, у зв'язку із закінченням контракту, за віком або з інших передбачених законом підстав.

Для військовослужбовців, призваних під час мобілізації або в особливий період, передбачено інший порядок розрахунку. Допомога становить 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби, але не може бути меншою за 25% місячного грошового забезпечення. Під час розрахунку враховують повні місяці служби після призову, без додаткових винагород.

Підставою для виплати є наказ командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу. У документі зазначають вислугу років та інші дані, необхідні для розрахунку.

Водночас одноразову допомогу не виплачують за певних підстав звільнення. Зокрема, обмеження стосуються звільнення через службову невідповідність, позбавлення військового звання, набрання законної сили обвинувальним вироком суду та вчинення корупційного адміністративного правопорушення у випадках, визначених законодавством.

Від чого залежить загальна сума виплат

Перелік виплат, які військовослужбовець може отримати після звільнення, залежить від його обставин. Значення мають вислуга років, підстава звільнення, кількість невикористаних днів відпустки, наявність недоотриманого речового майна та право на окремі види допомоги.

Щоб отримати всі належні кошти, перед звільненням варто звернутися до командування та фінансової служби військової частини. Там можна уточнити, які виплати передбачені в конкретному випадку, які документи потрібно подати та чи проведено повний розрахунок.

Раніше Новини.LIVE розповідали про підстави для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям. Її розмір дорівнює місячному грошовому забезпеченню. Право на підтримку, зокрема, мають військові після поранення, а також за певних обставин, пов’язаних із лікуванням.

Також Новини.LIVE писали, як зміняться виплати військовим під час лікування. Раніше тривалість нарахувань була обмежена 12 місяцями поспіль. З 24 листопада 2026 року в Україні мають запрацювати нові правила.