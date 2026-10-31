Сгоревший танк стоит на дороге. Фото: Reuters

Украинские военнослужащие, помимо основного денежного довольствия, могут получить дополнительное вознаграждение за уничтоженную или захваченную вражескую технику. Сумма зависит от вида техники и составляет от 12 180 до 243 600 гривен. Наибольшие выплаты предусмотрены за корабли первого ранга, а за танки, боевые вертолеты и артиллерию начисляются меньшие суммы.

Новини.LIVE рассказывают, какие доплаты за уничтожение кораблей, самолетов и другой техники россиян будут начисляться в ноябре 2026 года.

Реклама

Сколько платят за уничтоженную или захваченную технику

Размер вознаграждения и правила его начисления определены Порядком, утвержденным приказом Министерства обороны Украины № 340 от 18 сентября 2020 года. В зависимости от вида техники сумма выплаты составляет от 12 180 до 243 600 гривен.

Наибольшие выплаты предусмотрены за уничтоженные или захваченные вражеские корабли. Размер вознаграждения зависит от их ранга:

1-й ранг — 243 600 грн;

2-й ранг — 182 700 грн;

3-й ранг — 121 800 грн;

4-й ранг — 97 440 грн.

За уничтожение или захват другой военной техники предусмотрены следующие суммы:

Читайте также:

121 800 грн — за боевой самолет истребительной или штурмовой авиации, зенитно-ракетный комплекс;

60 900 грн — за реактивную систему залпового огня;

54 810 грн — за тактический ракетный комплекс или военный самолет;

48 720 грн — за танк, самоходную наземную артиллерию или боевой вертолёт;

42 630 грн — за прочую наземную артиллерию, военный вертолёт, противотанковый ракетный комплекс, боевую машину пехоты, бронетранспортер или бронированную разведывательно-дозорную машину;

36 540 грн — за другой летательный аппарат, в частности беспилотник, оснащенный средствами поражения или наблюдения;

30 450 грн — за переносной зенитный ракетный комплекс или судно военного или вспомогательного обеспечения водоизмещением свыше 5 тысяч тонн;

24 360 грн — за судно военного или вспомогательного обеспечения водоизмещением до 5 тысяч тонн включительно;

12 180 грн — за военный грузовой или специализированный автомобиль, малогабаритное боевое или разведывательное судно, военный тягач или инженерную машину.

К последней категории относятся, в частности, машины для разведки, разминирования, установки минных заграждений, прокладки путей, строительства мостов, земляных работ и преодоления водных преград.

Как военным оформить выплату за уничтоженную технику

Чтобы получить вознаграждение, необходимо документально подтвердить уничтожение или захват вражеской техники. Для принятия соответствующего решения требуется как минимум три подтверждающих документа.

В частности, могут использоваться:

записи в журнале боевых действий;

рапорт командира подразделения с описанием обстоятельств уничтожения или захвата техники;

доклады смежных или разведывательных подразделений;

фото- и видеоматериалы;

данные технических средств разведки;

акт оприходования трофейного имущества, если речь идет о захваченной технике.

Документы вместе с боевым донесением передаются в соответствующий орган военного управления. Там проверяют информацию и принимают решение о подтверждении факта уничтожения или захвата техники.

После подтверждения обстоятельств дополнительное вознаграждение распределяется между военнослужащими, непосредственно участвовавшими в выполнении боевой задачи. Конкретную сумму для каждого бойца определяет командир с учетом его личного вклада.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие надбавки полагаются военнослужащим. В зависимости от обстоятельств они могут получать 10 000, 30 000, 50 000 или 100 000 грн в месяц. За выполнение отдельных задач начисляются дополнительные суммы.

Также Новини.LIVE писали, какие выплаты могут получить военные при увольнении со службы. В частности, это компенсация за неиспользованный отпуск, недополученное имущество, пособие на оздоровление и социально-бытовые нужды и т. д. Размер выплат зависит от обстоятельств увольнения и продолжительности службы.