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Головна Фінанси Грошове забезпечення військових у 2027 році: що готує уряд

Грошове забезпечення військових у 2027 році: що готує уряд

Ua ru
28 жовтня 2026 12:31
Ексклюзив
Підвищення виплат військовим і нове житло: які пропозиції розглядають у Раді Новини.LIVE
Гроші на військовій формі. Фото: Новини.LIVE

У проєкті державного бюджету України на 2027 рік можуть передбачити підвищення виплат військовослужбовцям і збільшення фінансування будівництва житла для них. Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав відповідні пропозиції та доручив уряду опрацювати ці питання. Водночас остаточні рішення ще попереду, адже документ має пройти розгляд у парламенті.

Про це народна депутатка Леся Забуранна заявила в ефірі Ранок.LIVE.

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Які зміни для військових пропонують у держбюджеті-2027

За словами парламентарки, серед пропозицій, які отримали підтримку бюджетного комітету, є два важливі питання для військовослужбовців.
Перше — можливе підвищення грошового забезпечення. Друге — збільшення видатків на будівництво житла для військових.

"Ми підтримали та дали відповідне доручення уряду щодо розгляду можливості підвищення виплат для військовослужбовців", — зазначила Забуранна.

Депутатка наголосила, що уряд має розглянути ці пропозиції. Однак конкретних сум можливого підвищення виплат і обсягів додаткового фінансування житлових програм вона не назвала. Тому наразі йдеться про пропозиції до бюджету, а не про вже ухвалене рішення щодо збільшення грошового забезпечення.

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Серед інших пріоритетів, на які звернула увагу Забуранна, — збільшення фінансування лікування дітей із рідкісними захворюваннями, підвищення оплати праці вчителів, залучених до проведення національного мультипредметного тесту, а також підтримка Національної академії наук.

Загалом до проєкту державного бюджету на наступний рік народні депутати подали 5 236 поправок. Загальна сума коштів, необхідних для задоволення всіх цих пропозицій, перевищує 13,5 трлн грн.

"Потрібно розуміти, що якщо порахувати суму розгляду, яка необхідна, щоб задовольнити всі 5 236 пропозицій, вона складає більше 13,5 трильйонів, що є абсолютно нереалістичним", — пояснила парламентарка.

Під час розгляду бюджетний комітет підтримав 90 пропозицій. Далі депутати мають пройти передбачені процедурою етапи, після чого парламент голосуватиме за проєкт бюджету в першому читанні.

Окремо Забуранна наголосила, що Україні потрібна подальша фінансова підтримка міжнародних партнерів. За її словами, на наступний рік очікується допомога для покриття значного дефіциту державного бюджету.

Депутатка назвала потребу в 70 млрд доларів, з яких 30 млрд доларів мають спрямувати на покриття цивільних, тобто невійськових, видатків, а 40 млрд доларів — на оборону.

У середу, 28 жовтня, Рада ухвалила держбюджет-2027 у першому читанні. Серед підтриманих пропозицій — поправка про підвищення зарплат військовим. Тепер уряд має опрацювати бюджет до другого читання.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи сумуються надбавки військовим у 10, 30 та 50 тисяч гривень. Розмір винагороди визначають з урахуванням конкретних завдань і передбачених нормативними актами умов. Окремий порядок діє для додаткових винагород, які залежать від перебування військовослужбовця в певних районах.

Також Новини.LIVE писали, як зміняться виплати військовим під час лікування. З 24 листопада 2026 року в Україні  мають запрацювати нові правила. Вони передбачають збереження основних виплат на час тривалого лікування, а також додаткову винагороду в розмірі 50 або 100 тис. гривень на місяць залежно від обставин ушкодження.

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Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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