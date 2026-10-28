Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року виплати військовослужбовцям залежатимуть від посади, звання, вислуги років і виконуваних завдань. Мінімальне грошове забезпечення становить 20 130 грн, а за участь у бойових діях передбачені додаткові винагороди. Залежно від обставин військові можуть отримувати 10 000, 30 000, 50 000 або 100 000 грн на місяць, а за виконання окремих завдань — додаткові суми.

Про те, як нараховують грошове забезпечення в ЗСУ, розповіло видання АрміяInform, передають Новини.LIVE.

Реклама

З чого складаються виплати військовим

У 2026 році мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця становить 20 130 грн. Зокрема, таку суму може отримувати рекрут під час навчання.

Після зарахування до військової частини розмір виплат залежить від посади, військового звання, вислуги років, місця служби та виконуваних завдань.

Порядок нарахування визначає наказ Міністерства оборони України № 260. Виплати складаються з основного грошового забезпечення, додаткових винагород і передбачених законодавством одноразових виплат.

Читайте також:

До основного грошового забезпечення належать:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Також військовим можуть нараховувати надбавки за особливості проходження служби, кваліфікацію, виконання спеціальних завдань тощо.

Однакової суми для всіх військовослужбовців немає. На розмір виплат впливають посада, звання, тривалість служби, вид військ, місце проходження служби та характер виконуваних завдань.

Окремі правила діють для військових Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій.

Які надбавки належать військовослужбовцям

Бойові винагороди нараховують додатково до основного грошового забезпечення. Їхній розмір залежить від завдань, місця служби та часу, протягом якого військовослужбовець виконував відповідну роботу.

До 100 000 грн за участь у бойових діях

Військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують визначені бойові завдання, можуть отримувати до 100 000 грн додаткової винагороди на місяць. Суму нараховують пропорційно часу виконання відповідних завдань. Підставами для виплати можуть бути:

ведення бойових дій на лінії зіткнення;

виявлення повітряних цілей противника в районах бойових дій;

виконання бойових польотів;

ураження противника ракетними військами, артилерією та засобами протиповітряної оборони;

виконання завдань на території противника;

ураження повітряних і морських цілей;

виконання бойових завдань кораблями, катерами та суднами;

робота медичного персоналу в районах бойових дій;

відбиття збройного нападу на об'єкти, що охороняються;

розмінування в районах виконання бойових завдань.

Право на винагороду залежить від фактичного виконання завдань і наявності необхідних підтвердних документів.

До 50 000 грн для військових на пунктах управління

Військовослужбовці, які здійснюють оперативне або бойове управління підрозділами на відповідних пунктах управління, можуть отримувати до 50 000 грн на місяць.

Йдеться про управління підрозділами, які беруть участь у бойових діях. Сам пункт управління при цьому може перебувати за межами безпосередньої зони бойових дій.

Водночас ця винагорода не передбачена для військовослужбовців підрозділів охорони, забезпечення та обслуговування, які входять до складу таких пунктів.

До 30 000 грн за бойові та спеціальні завдання

Військовослужбовці можуть отримувати до 30 000 грн на місяць за виконання визначених бойових і спеціальних завдань поза районом безпосереднього зіткнення з противником.

Зокрема, виплату можуть нараховувати за такі види роботи:

колективну підготовку під час відновлення боєздатності у складі резерву Головнокомандувача ЗСУ;

управління угрупованнями військ на відповідних пунктах управління Генерального штабу;

роботу в окремих групах у регіонах, де ведуться бойові дії;

розмінування за межами районів бойових дій;

забезпечення військових підрозділів безпосередньо в районах бойових дій;

протиповітряне прикриття та наземну оборону об'єктів критичної інфраструктури за межами військових містечок.

Для отримання коштів мають бути виконані встановлені умови та оформлені необхідні документи.

До 10 000 грн для військових, які не отримують бойових винагород

Військовослужбовцям, які виконують службові обов'язки, але не мають права на інші додаткові бойові винагороди, передбачена виплата в розмірі 10 000 грн на місяць.

Її нараховують пропорційно часу виконання обов'язків служби. Виплата передбачена постановою Кабінету Міністрів України № 768.

Водночас є винятки. Зокрема, ці кошти не нараховують за час відпустки зі збереженням грошового забезпечення. Також виплата не передбачена для окремих категорій військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні командування або звільнені від посад без виконання обов'язків за ними.

Окремі правила діють для курсантів і військовослужбовців, відряджених на навчання до навчальних військових частин.

Якщо військовий має право на кілька додаткових винагород за один і той самий день, йому виплачують одну — найбільшу з тих, на які він має право.

До 170 000 грн за виконання завдань поблизу противника

У 2026 році передбачені додаткові виплати залежно від місця виконання бойових завдань. Їх нараховують пропорційно кількості днів перебування у відповідній зоні.

До 170 000 грн на місяць можуть отримувати військовослужбовці, які виконують завдання:

на позиціях до взводного опорного пункту включно;

під час наступальних, контрнаступальних або контратакувальних дій;

на тимчасово окупованій території України;

на території між позиціями Сил оборони та противника;

безпосередньо на території противника.

До 70 000 грн на місяць передбачено за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

Якщо протягом місяця військовослужбовець виконував завдання в різних районах, виплату розраховують окремо за кожен день перебування у відповідній зоні.

За наявності законних підстав така винагорода може виплачуватися додатково до 100 000 грн за безпосередню участь у бойових діях.

До 40 000 грн за добу за штурмові дії

Окремі винагороди передбачені за виконання конкретних бойових завдань.

За штурмові дії із захопленням позицій передбачена виплата 40 000 грн за добу. Вона стосується завдань безпосередньо на лінії зіткнення або в глибині оборони противника.

За відновлення чи повернення позицій, захоплених противником у глибині власної оборони, передбачено 20 000 грн за добу.

Якщо протягом однієї доби військовослужбовець має право на обидві виплати, нараховують більшу суму — 40 000 грн.

Для отримання винагороди потрібне документальне підтвердження виконаного завдання. Командир військової частини подає відповідне клопотання до органу військового управління. Після розгляду документів оформлюють підтвердження, на підставі якого видають наказ про виплату.

100 000 грн за захоплення військовополоненого

Окрема винагорода передбачена за безпосереднє захоплення військовополоненого.

За кожного захопленого військовополоненого підрозділу або групі, яка виконала завдання, може бути нараховано 100 000 грн. Кошти розподіляють між учасниками з урахуванням особистого внеску кожного військовослужбовця.

Для призначення виплати необхідно підтвердити виконання завдання відповідно до встановленого порядку.

15 000 грн за підтверджений результат бою

Ще одна винагорода передбачена за підтверджений результат виконання бойового завдання у стрілецькому або рукопашному бою.

За таких умов військовослужбовець або група можуть отримати 15 000 грн. Для призначення виплати потрібно підтвердити результат відповідно до встановлених вимог. Зокрема, передбачена відеофіксація виконаного завдання.

Якою може бути максимальна сума бойових виплат

Загальний розмір визначених бойових винагород може сягати 460 000 грн на місяць. Цей ліміт стосується трьох категорій виплат:

до 100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях;

до 170 000 грн або 70 000 грн — залежно від місця виконання завдань;

40 000 грн або 20 000 грн за добу — за відповідні штурмові завдання.

Водночас до цього ліміту не включають основне грошове забезпечення, допомогу за укладення першого контракту та окремі винагороди за результат бойових завдань, зокрема за захоплення військовополонених.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як зміняться виплати військовим під час лікування. 24 листопада 2026 року мають набути чинності основні положення закону № 4954-IX. Оновлення стосується грошового забезпечення військовослужбовців, які через поранення, травми або інші ушкодження потребують лікування понад 12 місяців.

Також Новини.LIVE писали, які податки сплачують із грошового забезпечення військових. Під час розрахунку враховують ПДФО та військовий збір, а також нараховують ЄСВ. Проте ці платежі мають різний механізм застосування.