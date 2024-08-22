Пенсии в Украине — как изменятся требования в 2025 году для выхода на заслуженный отдых

Пожилая женщина. Фото: Freepik

Государство заинтересовано, чтобы украинские граждане работали как можно дольше, поэтому ежегодно ужесточаются требования для права выхода на заслуженный отдых. Речь идет о ежегодном повышении уровня необходимого страхового стажа.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Требования к пенсионному возрасту в Украине

По законодательству, фактический пенсионный возраст в Украине зависит от количества стажа — лет, когда гражданин официально работал и платил взносы. Требования к стажу обновляются каждый год.

Если в 2024 году нужно иметь 31 год стажа для выхода на пенсию в 60 лет, то в 2025 году — 32 года. Норма будет повышаться до 2028 года, пока не достигнет отметки 35 лет.

В 63 года — по меньшей мере, нужно иметь 21 год стажа, а в 65 — 15 — 21 год стажа.

Что делать, если не хватает стажа

Если у гражданина до 65 лет не будет необходимого минимального количества стажа в 15 лет, то пенсию не получит. Однако вместо этого государство предоставит специальную денежную помощь.

Размер такой помощи зависит прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, и среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев. Сумма может не превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. В 2024 году – это 2361 гривна.

Граждане могут осуществить подсчет сколько нужно работать для выхода на пенсию. Для этого необходимо знать, в каком году исполнится 60 лет и свериться с таблицей требований к страховому стажу.

Проверять стаж и производить расчет выхода на пенсию можно на портале Пенсионного фонда, предварительно зарегистрировавшись.

Там на калькуляторе нужно указать "с учетом приобретенного в будущем стажа". Чем больше лет у человека до пенсии, тем больше времени уходит на то, чтобы увеличить его будущий размер. В частности, если человеку выплачивают часть зарплаты в конверте, можно договориться с работодателем, чтобы зарплату вывели из "тени". Также можно на сайте Пенсионного фонда докупить стаж для пенсии, если его не хватает. В 2024 году один год страхового стажа стоит 21,12 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в августе 2024 года возможны задержки с выплатами пенсий для многих украинцев. Известно, что нужно сделать, чтобы получать пенсионные выплаты в срок.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде уточнили, какой максимальный размер пенсии будет начислен гражданам в августе 2024 года. По законодательству он зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.