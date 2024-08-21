Затримки пенсій — хто може вчасно не отримати кошти в серпні

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У серпні 2024 року можливі затримки з виплатами пенсій для багатьох українців. Відомо, що потрібно зробити, щоб отримувати пенсійні виплати вчасно.

Про це розповідає 24 Канал.

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Як уникнути затримки пенсії

Якщо пенсіонер отримує пенсію на банківську картку, першочергово потрібно перевірити її термін дії. Це можна зробити через особистий кабінет або переглянувши інформацію на картці. Втім, навіть після закінчення терміну дії картки, пенсійні виплати продовжать надходити на рахунок.

Пенсійні виплати надходять безпосередньо на рахунок, навіть якщо термін дії картки закінчився, тому для доступу до коштів достатньо замовити нову картку. Якщо ж терміново потрібна готівка, можна звернутися до банківського відділення з паспортом та отримати гроші прямо в касі.

Важливо зазначити, що якщо термін дії вашої картки закінчився, спершу перевірте можливість автоматичного продовження її терміну. У разі відсутності такої опції, картку слід перевипустити, відвідавши відділення банку.

Що ще треба знати

Нагадаємо, Пенсійний фонд України у вересні 2024 року нарахує деяким громадянам надбавки у 300 гривень. Йдеться про вікові доплати, які призначають за умови дотримання деяких критеріїв.

Ми також повідомляли, що особи, які не мають достатнього трудового стажу, можуть отримувати соціальну пенсію. Її розмір визначається як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних, що становить 2 361 гривню, та середнім місячним доходом на одну особу в сім'ї за останні шість місяців.