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Соціальна пенсія — який буде розмір у серпні 2024 року

2 серпня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсія для тих, у кого недостатньо стажу — який буде розмір у серпні
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Українські громадяни, у яких достатньо пенсійного віку, однак бракує необхідного страхового стажу, мають право на тимчасову соціальну допомогу. Відомо, який розмір такої виплати у серпні 2024 року.

Про це йдеться у матеріалах Пенсійного фонду.

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Хто має право на соціальну пенсію

Відповідно до українського законодавства, у 2024 році для того, щоб вийти на заслужений у 60 років, необхідно мати щонайменше 31 рік страхового стажу. Водночас, тим громадянам, у яких у 60 років немає достатнього стажу, дозволяється вийти на пенсію у 63 роки. У такому разі треба мати  стажу мінімум у 21 рік.

Після 65 років право на пенсії за віком мають українці, у яких є щонайменше 15 до 21 року страхового стажу.

Проте бувають випадки, що у людини немає і 15 років стажу. Саме за таких обставин держава надає соціальну допомогу замість пенсійних виплат у віці 65 років. Її ще називають соціальна пенсія за віком.

Варто зауважити, що тривалість страхового стажу, що надає право українцям на вихід на пенсію у 60 років, щороку зростає. Відповідний процес триватиме до 2028 року. Тому, щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років у 2028 році уже необхідно буде мати 35 років страхового стажу.

Який розмір соціальної пенсії у серпні 2024 року

Сума соціальної пенсії становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, та середньомісячним загальним доходом родини з розрахунку на одну особу за попередні пів року, водночас, не більше 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Цьогоріч прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність становить 2 361 гривню, а прожитковий мінімум для працездатних осіб дорівнює 3 028 гривень.

Соцпенсію за віком без страхового стажу перераховують кожні шість місяців, враховуючи майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід.

Щоб отримувати таку держдопомогу, треба звернутися в органи соцзахисту населення за адресою прописки чи фактичного проживання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні з'явилась можливість подати заяву на призначення пенсії за допомогою Дія.Підпису. Це реалізовано для зручності людей, які бажають оформити пенсію дистанційно, але не мають кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Також ми писали, що у Пенсійному фонді уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам у серпні 2024 року. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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