Пенсії з 1 серпня — кому нарахують максимальні виплати

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) уточнили, який максимальний розмір пенсії нарахують громадянам у серпні 2024 року. За законодавством, він залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Про це йдеться у матеріалах фонду.

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Максимальний розмір пенсії у серпні

Так, згідно із законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", максимальна пенсійна виплата не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність.

Минулого року відповідна виплата була заморожена на рівні 2022 року, однак цьогоріч її підвищили, відповідно до показників, закладених до Державного бюджету на поточний рік.

Відповідно до його положень, у 2024 році сума прожиткового мінімуму зросла до 2,92 тис. грн, а для осіб, які втратили працездатність — до 2,361 тис. грн. З огляду на це, пенсії в країні також підвищились.

Зокрема, мінімальна пенсія збільшилась з 2,093 тис. до 2,361 тис. грн. Тобто на 268 грн більше. Водночас, максимальна пенсія підвищилась з 20,93 тис. до 23,61 тис. грн, тобто на 2,68 тис. грн.

Хто з пенсіонерів має право на максимальні виплати

На максимальні пенсії живуть в Україні лише кілька категорій громадян. Йдеться про державних службовців, працівників місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців.

Розміри в усіх різняться, їх нараховують відповідно до законів "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність".

Відповідно до правил, вищевказана сума максимальної законної пенсії є остаточним розміром, з урахуванням різноманітних надбавок, доплат, підвищень та цільових виплат (окрім доплат для громадян, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною). Таким чином, ті, хто має право на максимальну пенсію, отримає у серпні не більше 23,61 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПФУ розповіли про розміри мінімальних пенсій з інвалідності, які громадяни отримають із серпня 2024 року. Суми різняться, зокрема, залежно від групи інвалідності.

Також ми писали, що в Україні з 1 серпня не передбачено великого перерахунку пенсій. Проте деякі пенсіонери отримають підвищення завдяки додатковим виплатам та надбавкам.