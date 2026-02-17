В Ощадбанку пояснили, куди надійдуть кошти з депозиту власників старих карт

Банківська картка у руці. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" пояснили, куди надійдуть кошти з депозиту, якщо термін дії карти добіжить кінця. Також уточнили правила використання цифрової картки.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на повідомлення банківської установи у соцмережі Facebook.

Проблеми із завершенням терміну дії карт Ощадбанку

Із запитанням, що буде з депозитними коштами, якщо очікується завершення терміну дії карт Ощадбанку наприкінці червня 2026 року, звертаються деякі громадяни.

Клієнт розповів, що планує відкрити депозит, однак термін дії карти за кілька місяців добіжить кінця. Він попросив уточнити, як діяти у такому випадку і чи не можна відкрити цифрову картку, щоб пенсійні та інші кошти зараховувались на неї у разі блокування картки.

"Якщо я оформлю депозит на 6 місяців, а картку не зможу продовжити чи перевипустити після 30.06.26 р., то куди повернуться мої кошти з відсотками? Це тільки карта буде заблокована після 30.06.26 року? А через додаток Мобільний Ощад я зможу користуватись своїми коштами? Якщо я додам цифрову картку, я зможу користуватись нею (онлайн) після 30.06.26 р. в додатку для оплати комунальних послуг чи поповнення мобільного? Чи "перекинути" гроші з основної картки на цифрову?", — йдеться у повідомленні.

Куди надійде депозит після завершення терміну дії карти Ощаду

Співробітник головного офісу Ощадбанку пояснив, що виплата відсотків та повернення суми вкладу відбувається на рахунок, що вказував клієнт під час відкриття депозиту, а не на картку. Карта є лише інструментом для здійснення операцій і доступом до коштів, що лежать на рахунку.

Якщо громадянин не продовжить картку, то не зможе нею користуватися у мобільному застосунку банку після завершення терміну дії. Необхідно буде або отримати нову, або дочекатися інформації про можливе продовження дії карт з боку банку. Однак така інформація стане відома ближче до червня.

Щодо цифрової картки, то пенсійні виплати, як і депозит зараховуються на картковий рахунок. Якщо клієнт відкриє цифрову карту, то йтиметься про окремий рахунок для власних цілей. Тобто пенсійні виплати на нього не зможуть надходити. Окрім того, якщо карта, по якій відбулась реєстрація в мобільному Ощад, буде неактивною (закінчиться), то переказувати з неї кошти на інший рахунок чи карту буде також неможливо.

Таким чином, громадяни для отримання депозитних та пенсійних коштів мають оформити нову картку до рахунку.

"Якщо потрібна детальна консультація щодо вашої реєстрації в застосунку чи по картках, ви завжди можете зателефонувати до контакт-центру банку 0800210800 або напишіть, будь ласка, мені в особистому повідомлені", — додав працівник банку.

Що ще необхідно знати про дію карт Ощадбанку

Для більшості клієнтів банк на початку року вчергове продовжив дію старих карт. Відповідно до оновлених правил, ними можна буде користуватися до кінця 30 червня 2026 року. Однак частині клієнтів карти було анульовано.

Йдеться про ті, термін яких завершився у лютому 2022-го. Їх кілька разів продовжували, однак цього разу автоматичне продовження торкнулося не всіх. Були заблоковані такі карти:

термін яких закінчився з лютого 2022-го до жовтня 2025 року, і за вересень-жовтень 2025-го не було операцій;

термін яких скінчився з лютого 2022-го до жовтня 2025-го, а на залишку було нуль, і за шість місяців не було операцій.

Користувачі таких карт повинні самостійно прийти у відділення банку для перевипуску.

Раніше ми писали, що в Ощадбанку варто закрити деякі карткові рахунки. Це необхідно в крайніх випадках для уникнення стягнення додаткової комісії.

Ще ми розповідали, коли Ощадбанк може розірвати співпрацю в рамках закону про фінмоніторинг. Ключовий привід для цього є здійснення "підозрілих платежів" клієнтами.