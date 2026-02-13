Арешт рахунків в Ощадбанку — які проблеми мають клієнти з доступом до коштів

Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" уточнили механізм отримання доступу до коштів заблокованих рахунків, на які накладено арешт і визначено як видаткові. Щомісяця боржник має право отримувати певну суму коштів, однак для цього необхідно звертатися з відповідним проханням до виконавчої служби.

Проблеми з доступом до арештованих коштів в Ощадбанку

Як зазначається в одному з повідомлень громадян, для зняття із заблокованого рахунку місячного ліміту щоразу необхідно робити окреме звернення. Тоді як йдеться про клієнта, який має інвалідність, а тому відповідна процедура у даній ситуації є складною.

Рахунок був арештований судовим виконавцем і визначений видатковим. Тепер для того, щоб зняти кошти, необхідно кожного разу писати заяву для здійснення операції.

У зверненні попросили уточнити, для чого писати заяву на ім'я начальника обласного управління, якщо є рішення виконавця, що картковим рахунком можна користуватись в межах суми, передбаченої законом.

"Скажіть, будь ласка, чому з видатковим рахунком потрібно кожного місяця тягнути інваліда за тією соціальною допомогою? Рахунок, як я розумію, картковий, то чого не встановити ліміт і дозволити користуватися карткою, щоб людина могла заплатити комуналку", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть в Ощадбанку

Як зазначили у фінустанові, оскільки йдеться про блокування через накладений арешт, клієнт не може вільно користуватися коштами на рахунку, що є на залишку.

Згідно з правилами, під час воєнного стану боржникам дозволили знімати частину коштів. Для цього необхідно:

звернутися до виконавчої служби;

повідомити про бажання отримати кошти з визначеного рахунку;

дочекатися, доки виконавець надішле постанову в банк;

отримати рішення банку за результатом опрацювання.

При цьому термін дії постанови виконавця становить не більш ніж один календарний місяць.

Після цього, згідно з процедурою отримання коштів, клієнт має звернутися до банку для ідентифікації співробітниками установи та написання заяви в довільній формі на одержання готівкових коштів. Здійснювати операції дистанційно з арештованого рахунку забороняється. Така можливість з'явиться лише після повного погашення заборгованості за рахунками.

"Проводити операції онлайн по арештованому рахунку заборонено. Це буде можливо лише після погашення повної заборгованості по рахунках і отриманням банком постанови на зняття арешту від виконавчої служби", — додав працівник банку.

Ліміт на використання арештованих коштів у 2026 році

Згідно із законодавчими нормами, громадяни мають право на лімітовану суму арештованих рахунків — не більше двох мінімальних заробітних плат на місяць станом на 1 січня 2026 року.

Таким чином, надається доступ тільки до 17 294 грн (мінімальна зарплата на початок року становить 8 647 грн).

Знімати арешт банк зобов'язаний протягом трьох днів.

