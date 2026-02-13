Відео
Україна
Доступ до арештованих рахунків в Ощадбанку — умови та суми

Доступ до арештованих рахунків в Ощадбанку — умови та суми

Дата публікації: 13 лютого 2026 06:01
Арешт рахунків в Ощадбанку — які проблеми мають клієнти з доступом до коштів
Банківське відділення у столиці. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" уточнили механізм отримання доступу до коштів заблокованих рахунків, на які накладено арешт і визначено як видаткові. Щомісяця боржник має право отримувати певну суму коштів, однак для цього необхідно звертатися з відповідним проханням до виконавчої служби.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Проблеми з доступом до арештованих коштів в Ощадбанку

Як зазначається в одному з повідомлень громадян, для зняття із заблокованого рахунку місячного ліміту щоразу необхідно робити окреме звернення. Тоді як йдеться про клієнта, який має інвалідність, а тому відповідна процедура у даній ситуації є складною.

Рахунок був арештований судовим виконавцем і визначений видатковим. Тепер для того, щоб зняти кошти, необхідно кожного разу писати заяву для здійснення операції. 

У зверненні попросили уточнити, для чого писати заяву на ім'я начальника обласного управління, якщо є рішення виконавця, що картковим рахунком можна користуватись в межах суми, передбаченої законом.

"Скажіть, будь ласка, чому з видатковим рахунком потрібно кожного місяця тягнути інваліда за тією соціальною допомогою? Рахунок, як я розумію, картковий, то чого не встановити ліміт і дозволити користуватися карткою, щоб людина могла заплатити комуналку", — йдеться у повідомленні.

Що кажуть в Ощадбанку

Як зазначили у фінустанові, оскільки йдеться про блокування через накладений арешт, клієнт не може вільно користуватися коштами на рахунку, що є на залишку. 

Згідно з правилами, під час воєнного стану боржникам дозволили знімати частину коштів. Для цього необхідно:

  • звернутися до виконавчої служби;
  • повідомити про бажання отримати кошти з визначеного рахунку;
  • дочекатися, доки виконавець надішле постанову в банк;
  • отримати рішення банку за результатом опрацювання. 

При цьому термін дії постанови виконавця становить не більш ніж один календарний місяць. 

Після цього, згідно з процедурою отримання коштів, клієнт має звернутися до банку для ідентифікації співробітниками установи та написання заяви в довільній формі на одержання готівкових коштів. Здійснювати операції дистанційно з арештованого рахунку забороняється. Така можливість з'явиться лише після повного погашення заборгованості за рахунками.

"Проводити операції онлайн по арештованому рахунку заборонено. Це буде можливо лише після погашення повної заборгованості по рахунках і отриманням банком постанови на зняття арешту від виконавчої служби", — додав працівник банку.

Ліміт на використання арештованих коштів у 2026 році

Згідно із законодавчими нормами, громадяни мають право на лімітовану суму арештованих рахунків — не більше двох мінімальних заробітних плат на місяць станом на 1 січня 2026 року.

Таким чином, надається доступ тільки до 17 294 грн (мінімальна зарплата на початок року становить 8 647 грн).

Знімати арешт банк зобов'язаний протягом трьох днів.

Раніше ми повідомляли, що громадяни, які перебувають за кордоном, не мають змоги замінити старі карти Ощадбанку. У фінустанові не передбачається така процедура онлайн.  

Ще писали, що українці можуть оформити надходження пенсійних коштів на карти через Ощадбанк. Фінустанова оприлюднила правила оформлення виплат та тарифи для цього року.  

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
