Обмен валют в Украине — известно, принимают ли банкноту номиналом 500 евро

Изъята из обращения — известно, принимают ли в Украине купюру в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) пять лет назад в целях безопасности прекратил печать купюр номиналом 500 евро, введенных в обращение в 2002-м. Известно, принимают ли сейчас банкноту в Украине.
Об этом говорится в материалах Национального банка.
Причины вывода из обращения 500 евро
ЕЦБ несколько лет назад решил прекратить печать купюры номиналом в 500 евро из-за беспокойства, что может "способствовать противоправной деятельности". Причиной стало то, что купюры именно такого высокого номинала чаще всего используют в операциях, связанных с:
- "отмыванием" денег;
- уклонением от уплаты налогов;
- финансированием терроризма.
Также такие купюры называют "Бен Ладеном" из-за их легкости и незаметности во время перевозки. Так, целый миллион евро такого номинала весит чуть больше двух килограммов и вмещается в сумку от ноутбука.
Принимают ли банкноту в 500 евро в Украине
Валюта номиналом 500 евро не теряет ценности и остается действительной. Ее можно обменять на оставшиеся в обращении номиналы банкнот или на другие валюты.
Как отметил Национальный банк, украинские банки могут свободно совершать операции по обмену банкнот номиналом 500 евро, пока находятся в обращении.
Однако следует осуществлять валютно-обменные операции в банках или небанковских банках с соответствующей лицензией. При таких операциях необходимо усиленно проверять несколько защитных элементов, чтобы убедиться в подлинности.
Сегодня Центробанк Европы выпускает купюры следующих номиналов: 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.
Что еще стоит знать
Напомним, в сентябре вырос спрос на валюту со стороны населения. Граждане купили долларов и евро в коммерческих банках на 40% больше, чем было в августе.
Также мы писали, что в Украине разрешается осуществление валютно-обменных сделок с купюрами давних лет выпуска. Известно, действительны ли банкноты американской валюты 1996 года.
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