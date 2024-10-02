Валюта в Україні — у вересні злетів попит на купівлю доларів та євро

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У вересні 2024 року суттєво зріс попит на валюту з боку населення. Громадяни придбали доларів та євро у комерційних банках на 40% більше, ніж було у серпні.

Про це повідомили у Національному банку України (НБУ).

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Скільки валюти придбали українці у вересні

Зазначається, що українці продали банкам готівкової та безготівкової валюти на суму 1,564 млрд доларів (в еквіваленті), а придбали — на 2,660 млрд доларів. Таким чином, чистий обсяг купівлі валюти становив 1,096 млрд доларів.

Лише за один місяць обсяг зріс на 40,4%. Так, у серпні громадяни придбали 780,8 млн доларів.

Графіка. Джерело: Нацбанк

З початку 2024 року українці купили у комерційних банках 8,233 млрд доларів.

Графіка. Джерело: Нацбанк

Курсова ситуація у вересні

Минулого місяця курс долара на готівковому ринку перебував у межах 41,5 грн за долар. За місяць додав 0,15 грн, досягнувши 41,55 грн за долар.

Готівковий курс прив’язаний до міжбанківського, де Національний банк контролює його рівень. Тому на міжбанку курс фактично не змінився — 41,15 грн за долар.

Щодо офіційного курсу, то він за місяць знизився на 0,1%, з 41,19 до 41,16 грн за долар. Загалом у 2024 році долар подорожчав на 8,4%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, курс валют 2 жовтня, за даними НБУ, суттєво змінився. На відміну від вчорашнього дня значно подешевшала євровалюта, а також знизилась вартість польського злотого. А ось долар набрав у ціні.

Також ми писали, що Національний банк пропонує змінити правила безготівкових розрахунків, зокрема з метою підвищення прозорості та ефективності процесу арешту коштів на банківських рахунках. Основною метою є усунення можливостей для банків приховувати гроші українців від арештів.