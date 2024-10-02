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Обмеження p2p-переказів — ПриватБанк уточнив, хто підпаде під ліміт

2 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк уточнив, хто підпаде під ліміт на p2p-перекази
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

У державній фінустанові "ПриватБанк" розповіли клієнтам, хто підпаде під ліміт, запроваджений Національним банком України (НБУ) з 1 жовтня 2024 року. Частина українців не зможе здійснювати перекази через обмеження на p2p-перекази.

Про це повідомили у пресслужбі банку.

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Хто підпаде під ліміт ПриватБанку

Згідно з рішенням НБУ, тепер ліміт діє тільки на вихідні перекази за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку, на рахунки інших фізосіб.

"Встановлений регулятором з 1 жовтня 2024 року ліміт у 150 тис. грн на перекази між фізичними особами є достатнім для переважної більшості клієнтів, які користуються послугою карткових P2P переказів. Як відзначив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, майже 99% клієнтів ПриватБанку здійснюють перекази в обсягах, що не перевищує цього ліміту", — повідомили у фінустанові.

Проте ліміт не діє у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одній фінустанові, та на перекази юросіб. Операції за реквізитами IBAN не підпадають під обмеження.

Як заявили у ПриватБанку, з жовтня не діятиме ліміт на карткові перекази:

  • для волонтерів, зареєстрованих у банку;
  • клієнтів з підтвердженими джерелами доходів.


 

Приватбанк
Джерело: ПриватБанк

Навіщо ввели обмеження на перекази

На думку НБУ, це допоможе мінімізувати використання платіжної інфраструктури у незаконній діяльності, зокрема з використанням рахунків "дропів" — доволі поширеним механізмом у тіньовій економіці.

"Дропи" — це люди, які за оплату передають реквізити та дані своїх карткових рахунків у користування третім особам. Ці рахунки використовують як транзитні для переказу та відмивання незаконних коштів, — пояснив регулятор, додавши, що обмеження діятиме лише пів року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтка державного "ПриватБанку" поскаржилась на самовільне списання 28 тис. гривень та повне блокування рахунків. Банк це зробив без жодного попередження про порушення, залишивши без засобів до існування.

Також ми писали, що Дніпровський суд Києва ухвалив рішення, за яким державний ПриватБанк зобов'язаний повернути клієнту 10,1 тис. грн. Клієнт аргументував свій позов тим, що не підписував жодних умов щодо використання кредитного ліміту, тому вважає відсоткову ставку 3,5% неправомірною.

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