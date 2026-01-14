Відео
Головна Фінанси Блокування пенсій українців — чому можуть не поновити виплати

Блокування пенсій українців — чому можуть не поновити виплати

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 06:10
Припинення нарахування пенсії — за яких умов ПФУ може не поновити виплати
Пенсіонери за комп'ютером. Фото: Freepik

Українські громадяни, яким з 1 січня 2026 року припинили нарахування пенсійних виплат через непроходження ідентифікації, ще мають право пройти відповідну процедуру. Однак, є ситуації, коли поновлення виплат буде неможливе.

Про це розповіли в одному з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Як поновити нарахування пенсії

За інформацією ПФУ, поновити нарахування виплати пенсії можна з дати її припинення за умови проходження фізичної ідентифікації.

Для відновлення права на виплати необхідно виконати наступні умови:

  • пройти особисто фізичну ідентифікацію;
  • подати заяву щодо відновлення виплат.

Написати та подати заяву на відновлення права на нарахування виплат можна двома способами:

  • особисто — у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • онлайн — через вебпортал ПФУ у разі встановлення особи отримувача під час відеоконференцзв’язку.

Тим, хто перебуває за кордоном, заяву можна надіслати поштою на адресу органу Пенсійного фонду. До неї необхідно буде додати документ, що підтверджуватиме факт, що особа жива. Його можна оформити у дипломатичній установі.

Зокрема, заяву на проходження ідентифікації можна подати засобами телефонного зв'язку. А саме:

  1. Необхідно зателефонувати на один із номерів контакт-центру Пенсійного фонду;
  2. Далі потрібно дотримуватися вказівок: зі списку, запропонованих питань, необхідно обрати "Питання щодо виплати пенсій та ідентифікації" та натиснути цифру 3 на клавіатурі телефона.
  3. Після цього потрібно буде лише надати оператору відповіді на запитання для заповнення заяви на ідентифікацію, зокрема, адресу ел-пошти та номер телефона (для зворотного контакту від фахівців ПФУ).
  4. Після цього з громадянином зв’яжеться уповноважений працівник ПФУ, щоб узгодити час та спосіб проведення відеоідентифікації. Така процедура має відбутися протягом 30 календарних днів, проте не раніше 10 днів з дати подання заяви.

У разі успішного проходження ідентифікації громадянам поновлять нарахування виплат.

Кому можуть не повернути право на виплати

Згідно з правилами, Пенсійний фонд може поновити виплату пенсії з дати її припинення, якщо людина пройде процедуру фізичної ідентифікації упродовж одного року з дня зупинення виплати. Якщо це не зробити у вказаний термін — громадянину не повернуть право на виплати.

Окрім того, окрема вимога існує для жителів окупованих територій та осіб, які виїхали з окупації. Виплати не нарахують тим, хто отримує кошти від пенсійних органів РФ. Нарахування українських пенсій може здійснюватися виключно за умови неодержання пенсії від окупанта. Для цього громадяни мають подати спеціальне повідомлення на сайті ПФУ щодо відсутності виплат від російської сторони. 

Повідомити про відповідний факт можна через розділ "Дистанційне інформування" на сайті Пенсійного фонду в особистому кабінеті. Для цього необхідно буде авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису або з накладанням "Дія.Підпису". Далі необхідно лише проставити позначки про неотримання пенсій від органів пенсійного забезпечення РФ. 

Раніше ми писали, що у 2026 році змінився прожитковий мінімум, від якого залежать розміри пенсій. Через новий показник ПФУ перегляне низку доплат та надбавок.  

Також повідомляли, кому з українців платитимуть мінімальну пенсію не 7 тис. грн, а 7,8 тис. грн у 2026 році. Розмір підвищився через новий рівень прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
