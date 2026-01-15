Пенсії для українців віком понад 65 років перерахували — нові суми у 2026 році

Жінка похилого віку. Фото: Новини.LIVE

З січня 2026 року в Україні запрацював новий підхід у нарахуванні пенсій громадянам, вік яких перевищує 65 років. Така категорія населення матиме право на вищі виплати, адже збільшилась мінімально можлива гарантія.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби головного управління Пенсійного фонду України (ПФУ) у Вінницькій області.

Як змінились виплати пенсіонерам віком 65+

Згідно з даними ПФУ, з 1 січня запрацювали нові норми закону "Про Держбюджет-2026", які передбачають підвищення основних соціальних стандартів. Зокрема, це торкнулося розмірів пенсійних виплат та окремих надбавок.

Так, у новому році діє підвищений мінімальний рівень пенсії для всіх непрацездатних осіб, встановлений на рівні прожиткового мінімуму 2 595 грн (замість 2361 грн), а мінімальну заробітну плату встановлено на рівні 8 647 грн, що на 647 грн більше проти 2025 року.

Для громадян віком від 65 років із повним страховим стажем (30 років для жінок та 35 років для чоловіків) діє окреме правило, згідно з яким розмір мінімально гарантованої виплати не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати. Це означає, що відповідна категорія пенсіонерів отримуватиме більшу суму порівняно з тими, у кого менший вік.

Так, зміна цього показника стала підставою для здійснення перерахунку мінімального розміру пенсії і тепер вона не може бути меншою за 3,45 тис. грн.

Що ще змінилось для пенсіонерів у 2026 році

До рівня прожиткового мінімуму прив'язані різні доплати та підвищення до пенсій, у зв'язку з цим очікується їхній перегляд.

Зокрема, змінився розмір щомісячної надбавки до пенсії для самотніх осіб похилого віку, яким потрібна регулярна допомога та догляд, з 944 грн до 1038 грн (40% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність).

Зросла мінімальна пенсійна виплата шахтарям. Якщо у 2025 році такій категорії громадян гарантували 7000 грн, то в 2026 році — 7785 грн.

Також підвищились доплати жінкам, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей, згідно із законом за особливі заслуги, до 910 грн.

Переглянули розмір доплати за понаднормовий стаж за кожен додатковий рік, підвищивши з 23,6 грн до 25,95 грн (не більш ніж 1% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Окрім того, з 1 січня 2026 року в автоматичному режимі перерахували виплати:

родинам військових у разі втрати годувальника;

підвищення ветеранам війни/членам їхніх сімей;

підвищення жертвам нацистських переслідувань;

пенсії за особливі заслуги перед Україною.

