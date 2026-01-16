Пенсии в 2026 году — кто лишен права на надбавку для тех, кому 70+

Мужчина пожилого возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) объяснили, почему некоторым пенсионерам, которым исполнилось 70 лет, могут не назначить автоматические ежемесячные компенсационные выплаты в размере от 300 грн. Для получения соответствующего права необходимо соблюдать ряд требований, в частности, относительно общего размера пенсии.

Об этом говорится в пояснении специалистов главного управления ПФУ в Одесской области.

В фонде отметили, что гражданам, достигшим 70 лет, предусмотрена ежемесячная надбавка "за возраст" в размере до 300 грн.

В целом возрастные доплаты устанавливают и выплачивают людям с 70, 75 или 80 лет с даты достижения указанного возраста, независимо от закона, по которому была назначена пенсия, количества страхового стажа и факта работы.

При этом ежемесячная сумма пенсии таких граждан с учетом доплат, повышений, дополнительных пенсий, финпомощи, индексации, компенсаций в случае потери кормильца вследствие аварии на ЧАЭС, других выплат, предусмотренных законодательством, не должна достигать размера средней зарплаты в стране, с которой были уплачены страховые взносы и которую учитывают для определения размера пенсии за 2020 год (10,34 тыс. грн).

Учитывая это, если 70-летний гражданин имеет пенсионную выплату, превышающую вышеуказанную сумму, то надбавка в таком случае не предусмотрена.

Что еще стоит знать о возрастных надбавках

В 2026 году размеры "возрастных надбавок" для граждан от 70 лет не претерпят изменений. Соответствующие ежемесячные компенсационные доплаты по инициативе президента установили несколько лет назад, а размеры пересматривали только один раз.

На сумму компенсационной выплаты влияет возраст пенсионера:

Гражданам в возрасте от 70 и до 75 лет назначают 300 грн;

Лицам в возрасте от 75 до 80 лет начисляют 450 грн;

Гражданам в возрасте от 80 лет и выше предоставляют 570 грн.

Для получения таких доплат не нужно специально обращаться в Пенсионный фонд, ведь их начислят сразу после даты достижения гражданином конкретного возраста в автоматическом режиме. Поступят дополнительные средства вместе с основной частью пенсионной суммы.

В то же время, согласно правилам, выплата назначается не с начала календарного месяца, а именно с даты дня рождения пенсионера.

Ранее мы писали, что в январе изменится сумма минимальной пенсии для граждан старше 65 лет. Выплата возрастет, ведь в этом году пересмотрели размер минимальной заработной платы.

Еще сообщалось, что украинцам даже после прохождения процедуры идентификации могут не вернуть право на пенсию. В ПФУ дали объяснение, когда возможно такое развитие событий.