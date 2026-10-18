Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні норми законодавства дозволяють нараховувати грошову допомогу у розмірі 10 місячних пенсій для деяких працівників у разі виходу на "заслужений відпочинок". Йдеться про одноразову виплату від держави, що призначається під час офомлення пенсії за віком, і яка має свої нюанси.

Про це інформує пресслужба Пенсійного фонду України (ПФУ), передають Новини.LIVE.

Реклама

Хто має право на виплату 10 пенсій

За інформацією фонду, відповідно до закону "Про загальнообов’язкове держпенсійне страхування", право на нарахування одноразової грошової допомоги у разі виходу на пенсію за віком, мають деякі працівники бюджетного сектору. Її розмі становить десять місячних пенсій.

Така допомога передбачена тим, хто на дату досягнення пенсійного віку:

був працівником у державному чи комунальному закладі (за переліком Кабміну);

посада давала право на пенсію за вислугу років;

є страховий стаж за посадою — від 35 років та 30 років для чоловіків та жінок відповідно;

не отримував жодного іншого виду пенсії.

Відповідні виплати можуть надати, зокрема:

Читайте також:

Працівникам освіти (вчителям/асистентам вчителів/вихователям); Працівникам охорони здоров'я (лікарям/медичним сестрам); Працівникам соціального забезпечення; Спортсменам (заслуженим майстрам спорту/майстрам спорту міжнародного класу/членам національних збірних); Артистам театрально-концертних закладів.

Як визначають розмір пенсійної допомоги

Як пояснили у Пенсійному фонді, розмір допомоги визначають виходячи з місячної пенсії, яку було обчислено на день призначення. Її виплачують одноразово.

Важливо те, що на відповідну суму не поширюється оподаткування та фінансується за рахунок Держбюджету.

Спеціальний стаж обчислюють на основі інформації з трудової книжки, у якій вказані періоди роботи та займані посади, та даних з реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового держсоціального страхування. Також у разі необхідності можуть долучити додаткові документи.

Нюанси у призначенні ПФУ 10 пенсій

У фонді уточнили також вимоги до роботи на відповідних посадах для виплати одноразової грошової допомоги в розмірі 10 місячних пенсій. Зокрема, чи має бути безперервний стаж роботи. Там зауважили, що цей факт не має значення, адже стаж рахується в:

роках;

місяцях;

днях.

Вся інформація просто сумується, пояснили у Пенсійному фонді.

"Якщо людина працює, наприклад, учителем чи лікарем у державному закладі, має повний необхідний страховий стаж та стаж на відповідних посадах, і вперше виходить на пенсію за віком займаючи ці посади, держава додатково виплачує їй суму, що дорівнює десяти її пенсіям", — додали у ПФУ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у ПФУ пояснили, хто має право на посилену держпідтримку. Йдеться про нарахування мінімальної суми у 20 653 грн (разом з доплатами/підвищеннями). Претендувати на такі виплати можуть ті, хто має статус учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, й інвалідність пов'язана з нею.

Ще Новини.LIVE писали про те, що восени держава надасть посилену гарантію у вигляді підвищеного мінімального розміру пенсії у близько 13 000 грн. Як зазначили у ПФУ, така допомога передбачена для непрацездатних членів родини загиблих військовослужбовців. Йдеться про батьків, дружину/чоловіка, дитину.