Мінімальна пенсія у жовтні: кому з українців гарантують майже 13 000 грн

Жінка та чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року особлива категорія громадян зможе отримати посилену державну гарантію у вигляді підвищеної мінімальної пенсії. Очікується, що Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує майже 13 000 грн, тоді як звичайна мінімальна виплата за віком дорівнює 2 595 грн.

Про те, хто і за яких умов може розраховувати на підвищені виплати, пише видання Новини.LIVE.

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Хто має право на підвищену мінімальну пенсію у жовтні

Згідно з інформацією ПФУ, у рамках виконання зобов'язання додаткового соціального захисту надають щомісячну адресну фінансову допомогу для членів родин військовослужбовців, які загинули, померли чи зникли безвісти, захищаючи Україну від російської агресії.

Фонд нараховує посилену підтримку для таких категорій громадян:

Для непрацездатних осіб, рідні яких загинули, захищаючи країну; Для дітей загиблих військових, якщо замість пенсії отримують держдопомогу.

Навесні 2026 року для таких категорій населення суттєво підвищили мінімальний гарантований розмір допомоги. Згідно з урядовим рішенням, такі громадяни повинні отримувати щонайменше 12 810 грн, тоді як минулого року розмір виплат становив 8 000 грн.

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Розраховувати на підвищену мінімальну пенсійну допомогу можуть всі непрацездатні члени родини. У списку:

батьки загиблого військового;

дружина/чоловік;

дитина.

Водночас передбачається посилена підтримка у разі, якщо пенсія була призначена для двох і більше осіб в родині, окрім непрацездатних батьків, дружин та чоловіків, а соцвиплата — для двох і більше дітей загиблих на фронті військових.

За таких обставин мінімальна сума фінансової підтримки стартує з 10 020 грн, передбачена для кожного в родині. У 2025 році за аналогічних обставин нараховували мінімально 6 100 грн.

У подальшому відповідні підвищені суми будуть підлягати щорічній індексації.

"Зазначені розміри виплат щороку, починаючи з 1 березня 2027 року, індексуватимуться із застосуванням коефіцієнта збільшення, що визначається відповідно до частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", — йдеться у повідомленні фонду.

Які потрібні документи для призначення підвищеної пенсії

У разі втрати захисника його рідні мають звернутися до Пенсійного фонду для оформлення допомоги. Для цього слід подати заяву встановленої форми для призначення пенсії разом з документами двома способами:

Особисто у будь-якому відділенні ПФУ, Центрі надання адміністративних послуг;

Дистанційно через сайт послуг Пенсійного фонду.

Зокрема, необхідно буде підтвердити родинні зв'язки із загиблим захисником і право на держпідтримку. ПФУ ухвалить рішення щодо призначення відповідної допомоги на основні таких поданих документів:

Заяви щодо призначення пенсії у разі втрати годувальника;

Паспорта та ідентифікаційного коду;

Свідоцтва про укладений шлюб;

Свідоцтва про смерть військовослужбовця;

Довідки з частини, де служив загиблий/витягу з наказу з описом обставин смерті;

Документа із зазначенням складу родини;

Довідки, що засвідчить перебування на утриманні;

Реквізитів рахунку в банку (IBAN).

Також іноді потрібен акт розслідування нещасного випадку, якщо смерть настала у зв'язку з пораненням, контузією або каліцтвом під час бойових дій.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПФУ може не зарахувати стаж під час оформлення пенсії. В основному таке може трапитися у зв'язку з відсутністю у трудовій книжці записів про періоди роботи, неточні записи, відсутність даних у реєстрах. Проте відсутність інформації у трудовій книжці не завжди ставить крапку в питанні стажу. Відомо, які ще документи можуть підтвердити факт роботи.

Ще Новини.LIVE писали про те, що нові держслужбовці не отримують спецпенсії у розмірі 90%. Кілька років тому їх перевели на загальну систему страхування, однак гарантували виплату у розмірі 60% тільки тим, хто має стаж служби від 10 чи 20 років залежно від дати. Спецпенсія у 90% надається тільки тим, хто її отримував до травня 2016-го.