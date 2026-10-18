Выход на "заслуженный отдых": кого ждет бонус в размере 10 пенсий
В Украине законодательство предусматривает возможность начисления денежной помощи в размере 10 месячных пенсий для некоторых работников при выходе на "заслуженный отдых". Речь идет об одноразовой выплате от государства, которая назначается при оформлении пенсии по возрасту и имеет свои нюансы.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.
Кто имеет право на выплату 10 пенсий
По информации фонда, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на начисление единовременной денежной помощи в случае выхода на пенсию по возрасту имеют некоторые работники бюджетного сектора. Ее размер составляет десять месячных пенсий.
Такая помощь предусмотрена для тех, кто на дату достижения пенсионного возраста:
- работал в государственном или коммунальном учреждении (согласно перечню Кабмина);
- должность давала право на пенсию за выслугу лет;
- имеют страховой стаж по данной должности — от 35 лет и 30 лет для мужчин и женщин соответственно;
- не получал никакого другого вида пенсии.
Соответствующие выплаты могут предоставляться, в частности:
- Работникам образования (учителям/ассистентам учителей/воспитателям);
- Работникам здравоохранения (врачам/медицинским сестрам);
- Работникам социального обеспечения;
- Спортсменам (заслуженным мастерам спорта/мастерам спорта международного класса/членам национальных сборных);
- Артистам театрально-концертных учреждений.
Как определяется размер пенсионной помощи
Как пояснили в Пенсионном фонде, размер помощи определяется исходя из месячной пенсии, рассчитанной на день назначения. Ее выплачивают единовременно.
Важно то, что на соответствующую сумму не распространяется налогообложение и она финансируется за счет госбюджета.
Специальный стаж рассчитывается на основе информации из трудовой книжки, в которой указаны периоды работы и занимаемые должности, а также данных из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования. Также в случае необходимости могут быть приложены дополнительные документы.
Нюансы в назначении ПФУ 10 пенсий
В фонде также уточнили требования к работе на соответствующих должностях для выплаты единовременной денежной помощи в размере 10 месячных пенсий. В частности, должен ли быть непрерывный стаж работы. Там отметили, что этот факт не имеет значения, ведь стаж учитывается в:
- годах;
- месяцах;
- днях.
Вся информация просто суммируется, пояснили в Пенсионном фонде.
"Если человек работает, например, учителем или врачом в государственном учреждении, имеет полный необходимый страховой стаж и стаж на соответствующих должностях, и впервые выходит на пенсию по возрасту, занимая эти должности, государство дополнительно выплачивает ему сумму, равную десяти его пенсиям", — добавили в ПФУ.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ разъяснили, кто имеет право на усиленную государственную поддержку. Речь идет о начислении минимальной суммы в размере 20 653 грн (вместе с доплатами/повышениями). Претендовать на такие выплаты могут те, кто имеет статус участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, и инвалидность связана с ней.
Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью государство предоставит усиленную гарантию в виде повышенного минимального размера пенсии в размере около 13 000 грн. Как отметили в ПФУ, такая помощь предусмотрена для нетрудоспособных членов семьи погибших военнослужащих. Речь идет о родителях, супруге/супруге, ребенке.