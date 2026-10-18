Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине законодательство предусматривает возможность начисления денежной помощи в размере 10 месячных пенсий для некоторых работников при выходе на "заслуженный отдых". Речь идет об одноразовой выплате от государства, которая назначается при оформлении пенсии по возрасту и имеет свои нюансы.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ), передают Новини.LIVE.

Реклама

Кто имеет право на выплату 10 пенсий

По информации фонда, в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на начисление единовременной денежной помощи в случае выхода на пенсию по возрасту имеют некоторые работники бюджетного сектора. Ее размер составляет десять месячных пенсий.

Такая помощь предусмотрена для тех, кто на дату достижения пенсионного возраста:

работал в государственном или коммунальном учреждении (согласно перечню Кабмина);

должность давала право на пенсию за выслугу лет;

имеют страховой стаж по данной должности — от 35 лет и 30 лет для мужчин и женщин соответственно;

не получал никакого другого вида пенсии.

Соответствующие выплаты могут предоставляться, в частности:

Читайте также:

Работникам образования (учителям/ассистентам учителей/воспитателям); Работникам здравоохранения (врачам/медицинским сестрам); Работникам социального обеспечения; Спортсменам (заслуженным мастерам спорта/мастерам спорта международного класса/членам национальных сборных); Артистам театрально-концертных учреждений.

Как определяется размер пенсионной помощи

Как пояснили в Пенсионном фонде, размер помощи определяется исходя из месячной пенсии, рассчитанной на день назначения. Ее выплачивают единовременно.

Важно то, что на соответствующую сумму не распространяется налогообложение и она финансируется за счет госбюджета.

Специальный стаж рассчитывается на основе информации из трудовой книжки, в которой указаны периоды работы и занимаемые должности, а также данных из реестра застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования. Также в случае необходимости могут быть приложены дополнительные документы.

Нюансы в назначении ПФУ 10 пенсий

В фонде также уточнили требования к работе на соответствующих должностях для выплаты единовременной денежной помощи в размере 10 месячных пенсий. В частности, должен ли быть непрерывный стаж работы. Там отметили, что этот факт не имеет значения, ведь стаж учитывается в:

годах;

месяцах;

днях.

Вся информация просто суммируется, пояснили в Пенсионном фонде.

"Если человек работает, например, учителем или врачом в государственном учреждении, имеет полный необходимый страховой стаж и стаж на соответствующих должностях, и впервые выходит на пенсию по возрасту, занимая эти должности, государство дополнительно выплачивает ему сумму, равную десяти его пенсиям", — добавили в ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ПФУ разъяснили, кто имеет право на усиленную государственную поддержку. Речь идет о начислении минимальной суммы в размере 20 653 грн (вместе с доплатами/повышениями). Претендовать на такие выплаты могут те, кто имеет статус участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, и инвалидность связана с ней.

Еще Новини.LIVE писали о том, что осенью государство предоставит усиленную гарантию в виде повышенного минимального размера пенсии в размере около 13 000 грн. Как отметили в ПФУ, такая помощь предусмотрена для нетрудоспособных членов семьи погибших военнослужащих. Речь идет о родителях, супруге/супруге, ребенке.