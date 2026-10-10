Пенсії в Україні: кому з жінок обіцяють 1 150 грн доплати з 2027 року

Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні деякі жінки можуть отримувати щомісячні надбавки за "особливі заслуги перед Україною". За таких умов передбачаються доплати до пенсії у розмірі від 35% до 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який планують переглянути з 2027 року.

Про те, кому надійдуть додаткові виплати, розповідає видання Новини.LIVE.

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Хто з жінок отримає надбавку у 40% до пенсії

Право на надбавку передбачене законом № 1767-III для жінок, які виховали від п’яти дітей до шестирічного віку і вище. Аналогічні правила діють і для офіційно усиновлених дітей у тій же кількості.

Згідно із нормами закону "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", спеціальні надбавки до пенсійних виплат багатодітним матерям надають до основного розміру таких видів виплат:

Пенсії за віком; Пенсії за інвалідністю; Пенсії у зв’язку з втратою годувальника; Пенсії за вислугу років.

Як зміниться розмір надбавки до пенсії у 2027 році

Розмір доплат прив'язаний до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на січень календарного року, та залежить від того, скільки жінка виховала дітей.

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Оскільки у проєкті закону "Про Державний бюджет", підтриманому урядом, передбачається з 1 січня 2027 року зміна прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, у разі його затвердження зростуть доплати до пенсії для жінок.

У 2027 році прожитковий мінімум для непрацездатних планують підвищити з 2 595 грн до 2 878 грн.

З огляду на це, сума найменшої додаткової виплати за п’ятьох дітей, яка дорівнює 35% від прожиткового мінімуму, підвищиться з 908 до 1 007 грн. За кожну наступну дитину додається 1%, а тому розміри виплати зміняться таким чином:

За шестеро дітей — 36% (1 036 грн проти 934 грн);

За семеро дітей — 37% (1 064 грн проти 960 грн);

За восьмеро дітей — 38% (1 093 грн проти 986 грн);

За дев'ятеро дітей — 39% (1 122 грн проти 1 012 грн);

За десятеро і більше — 40% (1 151 грн проти 1 038 грн).

Як оформити надбавку до пенсії та інші нюанси

Для отримання виплат жінкам необхідно звернутися до Пенсійного фонду та написати заяву на призначення пенсії "за особливі заслуги перед Україною", додавши необхідні документи. Саме так називатиметься відповідна надбавка, яку призначать додатково до основної пенсії.

У разі смерті отримувачки — частину виплати можуть нарахувати рідним. Сума дорівнюватиме 70% від розміру доплати кожній непрацездатній особі в родині або 90% — якщо таких осіб від двох і більше.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у жовтні держава надає посилену держгарантію у вигляді підвищеної мінімальної пенсії у майже 13 000 грн. Як пояснили у ПФУ, розраховувати на таку допомогу можуть непрацездатні члени родини загиблого військового. У списку: батьки, дружина/чоловік, дитина.

Ще Новини.LIVE писали про те, що за законом, право на посилену державну підтримку мають українці, у яких є статус учасника ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, а інвалідність виникла через відповідну подію. Цьогоріч першій групі нараховують мінімально 20 653 грн (разом з надбавками/підвищеннями).