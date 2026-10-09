Мінімальні пенсії у жовтні: кому закон гарантує виплату у понад 20 000 грн

Чоловік та жінка похилого віку у парку. Фото: Новини.LIVE

У жовтні Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує окремій групі громадян мінімальну виплату у понад 20 000 грн. Водночас, в країні найменша гарантована пенсія становить 2 595 грн, що дорівнює прожитковому мінімуму. Для того, щоб отримати право на підвищену підтримку, необхідно мати спеціальний статус.

Про те, за якими правилами фонд призначає відповідні виплати, розповідає сайт Новини.LIVE.

Реклама

Кому закон гарантує мінімальну пенсію у понад 20 000 грн

Згідно із законом 1584-ІХ, правом на посилену держпідтримку наділені громадяни, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, у яких група інвалідності виникла через цю подію.

Закон "Про внесення змін до закону "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС" щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій осіб" передбачає виплати, розмір яких залежить від групи інвалідності.

Передбачений окремий розрахунок суми виплат: пенсія залежить від середньої заробітної плати в країні, з якої сплачені страхові внески за попередній рік, у відсотковому значенні.

Читайте також:

У 2026 році такий показник дорівнює 20 653 грн, а тому на основі нього вираховують суму виплат. Йдеться про такі відсотки від зарплати для різних груп інвалідності:

Перша група — 100%;

Друга група — 80%;

Третя група — 60%.

З огляду на це, цьогоріч перша група отримує мінімально разом з надбавками та підвищеннями 20 653 грн.

До мінімальної суми виплат за інвалідність внаслідок аварії на ЧАЕС входять:

надбавки та підвищення;

додаткові пенсії;

цільова грошова допомога;

індексація пенсії;

компенсації (виняток — кошти за "особливі заслуги").

Також застосовується спеціальне обчислення відповідних сум пенсій. Зокрема, якщо відбудеться розрахунок із п’ятикратного розміру мінімальної зарплати, то буде застосований коефіцієнт 2,09334.

Кому надають І групу інвалідності (ЧАЕС)

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, перша група інвалідності (ЧАЕС) призначається на основі підтвердження причинного зв’язку між хворобою, пов’язаною з Чорнобильською аварією, та частковою чи повною втратою працездатності.

Обстеження та підтвердження факту інвалідності належить до компетенції спеціалізованої радіологічної Медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Перша група надається, якщо встановлять зв'язок зі значним (третім) ступенем обмеження життєдіяльності людини. А саме:

коли особа нездатна до самообслуговування (потрібна повна/часткова допомога);

коли немає можливості самостійно пересування.

Вона має підгрупи А та Б залежно від рівня втрати здоров'я особи.

Для оформлення пенсії громадянам необхідні такі документи:

висновок медичної комісії про причинний зв’язок хвороби з катастрофою на Чорнобильській АЕС;

посвідчення про участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС певної категорії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи варто переходити з пенсії за інвалідністю на звичайну. Зокрема, ІІІ група гарантує право лише на 50% від пенсії за віком. ІІ група дасть право на суму 90% від пенсії. Для І групи передбачаються 100% від суми.

Ще Новини.LIVE писали про те, хто з українців зможе претендувати на близько 910 грн доплати до пенсії. Деяким громадянам надаються щомісячні доплати 35% від мінімальної пенсії. Такі надбавки передбачені олімпійським чемпіонам та іншим видатним спортсменам.