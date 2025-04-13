Пенсії у 60 років — хто з українців має купити стаж у 2025 році

Жінка працює за комп'ютером. Фото: Freepik

В українців є можливість "докупити" страховий стаж, якщо не вистачає для виходу на пенсію у 60 років. У Пенсійному фонді України (ПФУ) назвали важливі деталі, які можуть не дозволити вийти на заслужений відпочинок вчасно.

Про це йдеться у повідомленні одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Вчасний вихід на пенсію у 2025 році

У ПФУ пояснили на конкретному прикладі, що може завадити вийти на пенсію у 60 років, навіть якщо людина купувала самостійно стаж. Там розповіли, що до них звернулась громадянка із питанням, чи можна докупити лише кілька місяців стажу.

"Моїй мамі виповнюється в серпні 60 років, вона має стаж 31 рік 8 місяців, працювати надалі не має можливості. Чи можу я докупити їй страховий стаж, якого не вистачає?", — йдеться у зверненні.

У Пенсійному фонді зауважили, що людина може заплатити на додатковий стаж, але за певних умов. Відповідно до закону №1058-IV від 09.07.2003 "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право виходу на пенсію у конкретний віковий період (60, 63 або 65 років) визначає кількість страхового стажу, отриманого за час трудової діяльності. Для кожного віку є відповідна тривалість стажу, що дає право на пенсію.

Цього року громадянам призначають пенсії за віком у 60 років, якщо мають щонайменше 32 роки стажу.

Важливим аспектом є те, що добровільні внески дозволяється сплачувати до набуття права на пенсію за віком, тобто до того, як людині виповниться 60 років. Якщо цю умову не виконати, то ПФУ призначить пенсію у 63 роки.

Особливості сплати внесків та скільки коштує місяць стажу у 2025 році

Право на добровільну сплату внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування мають громадяни, які досягнули 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі. Тобто є можливість сплати внесків на користь третіх осіб.

Їх можна сплачувати на основі договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Його необхідно завчасно укласти з Пенсійним фондом. Це можна зробити через портал е-послуг ПФУ.

"Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу для обчислення пенсії", — повідомили у фонді.

Для того, щоб громадянину зарахували повний місяць стажу, сума внеску має бути не меншою за мінімальний страховий внесок.

У 2025 році вартість одного року стажу становить 21,12 тис. гривень, розрахована на основі мінімальної зарплати у 8 тис. гривень. Мінімальний страховий внесок становить 22% від цієї суми, що дорівнює 1,76 тис. гривень на місяць.

Раніше ми повідомляли, що за даними ПФУ, пенсіонери, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, отримали з квітня підвищення. Так, в одному з регіонів громадяни отримали від 200 до 400 гривень.

Також ми писали, що громадяни мають знати деякі нюанси в оформленні пенсії з інвалідності. Для того, щоб офіційно призначили виплати з дати встановлення інвалідності, необхідно подати заяву до ПФУ не пізніше, ніж за три місяці з моменту надання статусу інвалідності.