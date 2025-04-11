Перерахунок пенсій — хто отримав на 400 грн більше у квітні 2025 року

Жінка похилого віку за столом. Фото: Freepik

В Україні з 1 квітня 2025 року пенсіонерам, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, переглянули виплати. Дехто з громадян отримав на 400 грн більше, а декому не надали права на підвищення.

Про це повідомили у пресслужбі одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як змінились пенсії працюючих пенсіонерів

У ПФУ зазначили, що перерахунок виплат працюючим пенсіонерам відбувся відповідно до частини четвертої статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Там навели приклад Чернігівської області, де близько 9 тисяч пенсіонерів у середньому отримали на 200 гривень більше після підвищення на основі врахування набутого страхового стажу після призначення чи перерахунку. Також у близько 3 тисяч людей у середньому розмір підвищення становив понад 400 гривень у зв’язку з врахуванням страхового стажу та зарплати після призначення чи попереднього перегляду виплат.

За правилами, пенсійні виплати перерахували автоматично громадянам, які продовжували працювати та на початок березня 2025 року отримали два роки стажу, або відпрацювали щонайменше 24 місяці, проте минулого два роки після призначення чи попереднього перерахунку.

Якщо ж на початок березня людина набула не менш ніж 24 місяці стажу, перерахунок було здійснено з урахуванням нового набутого стажу. Новий розмір пенсії могли обчислювати як із того доходу, з урахуванням якого було раніше обчислено пенсію, так із заробітку, який громадянин одержував, працюючи після призначення чи перегляду пенсії.

Кого не торкнувся перерахунок пенсій

Як повідомили у Пенсійному фонді, декому з громадян не надали права на підвищення, відповідно до норм законодавства. Так, якщо після призначення чи перегляду пенсії станом на початок березня 2025 року громадянин набув менш ніж два роки стажу, то, за правилами, перерахунок пенсії здійснять не раніше ніж через 24 місяці після її призначення чи перегляду з урахуванням тільки набутого стажу.

Окрім того, право на перерахунок не поширився на тих громадян, яким призначено пенсію за вислугу років. Для таких українців переглянуть виплати після досягнення 60-річчя.

Варто зауважити, що ПФУ виплатить оновлені суми не у квітні, а в червні 2025 року через особливості подання звітності. При цьому нові суми українців будуть складатися з доплат за попередні два місяці.

Нагадаємо, деякі громадяни отримають вищі виплати у квітні поточного року. Йдеться про різні надбавки та доплати до основного розміру пенсії.

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