Пенсія з інвалідності — як і коли правильно звертатися за оформленням

Жінка та чоловік за комп'ютером. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, як і коли слід подавати заяву для оформлення пенсії з інвалідності. Норми законодавства передбачають часові рамки та певні вимоги до громадян.

Про це йдеться у матеріалах ПФУ.

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Детальніше про пенсію з інвалідності

Відповідно до статті 30 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", в Україні пенсію з інвалідності призначають у разі настання інвалідності, що призвела до повної або часткової втрати працездатності, за наявності страхового стажу до 15 років (тривалість стажу прив'язана до віку, у якому була встановлена інвалідність).

Українці наділені правом оформлення пенсії залежно від групи інвалідності та обсягу стажу:

для першої групи — від одного до 10 років;

для другої та третьої групи — від одного до 14 років.

Пенсія з інвалідності обчислюється у відсотках до пенсії за віком:

для першої групи — 100% від пенсії;

для другої групи — 90% від пенсії;

для третьої групи — 50% від пенсії.

Як і коли звертатися за пенсією з інвалідності

Як зазначають у ПФУ, українці можуть подавати документи на призначення пенсії з інвалідності як особисто, так і дистанційно.

Зокрема, це можна зробити онлайн — на порталі е-послуг Пенсійного фонду. Для цього громадянин має авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису. Там необхідно заповнити атрибути заяви про призначення пенсії та додати скановані копії документів.

Перелік документів прописаний у постанові №22-1 Пенсійного фонду від 25 листопада 2005 року. Варто подбати про те, щоб розмір кожного файлу з документом не перевищував 1 Мб. Дозволені формати — PDF, PNG, JPG.

У ПФУ створили відеороз'яснення, як авторизуватися на порталі е-послуг за допомогою КЕП.

Для того, щоб пенсію з інвалідності призначили від дати встановлення інвалідності, громадянин має подати заяву на її призначення до Пенсійного фонду не пізніше трьох місяців з моменту встановлення інвалідності. Якщо людина звернеться пізніше, то пенсію призначать з дня звернення.

Раніше ми розповідали, що у разі появи ознак порушення прав з боку органів Пенсійного фонду можна подати скаргу. Письмове звернення необхідно писати в обласне управління ПФУ з вимогою поновлення пенсії чи з проханням повного перерахунку страхового стажу.

Також ми писали, що українські громадяни можуть скористатися правом раніше вийти на заслужений відпочинок. Відомо, кому Пенсійний фонд призначить дострокову пенсію за віком у 2025 році.