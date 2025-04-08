Пенсії в Україні — юристи пояснили, чи законно ПФУ скасовує виплати

Чоловік пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці скаржаться на скасування пенсійних виплат та вимогу повернення коштів. Юристи перелічили порушення з боку працівників Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це йдеться на порталі "Юристи.ua".

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Детальніше про скасування призначених пенсій

На сайті в одному з повідомлень громадянин попросив пояснити, чи мали право фахівці Пенсійного фонду скасувати призначені виплати його батькові. Він зазначив, що батько 1962 року народження у січні 2025 року досяг 63 років, маючи 22 роки страхового стажу. У грудні минулого року він звернувся до місцевого Пенсійного фонду, однак отримав усну відмову в прийомі документів, проте у районному відділі повідомили, що звертатися за призначенням виплат можна за місяць до дня народження.

ПФУ після оформлення виплат у січні цього року не зарахував практику у міжшкільному комбінаті, визнавши 21,5 року стажу, хоч після перерахунку вже було 23 роки. У підсумку пенсію призначили, надійшов перший платіж, однак згодом виплату скасували без пояснення. Пізніше надали постанову, де вказано, що з 2025 року практика в комбінаті не може бути врахована.

"Причини, чому вважаю дії ПФУ неправомірними: 1. Мінімальний стаж у 2025 — 22 роки. Навіть без спірного періоду батько має право на пенсію. 2. Є підтверджені випадки, коли іншим особам аналогічний стаж зараховано. 3. Працівниця місцевого ПФУ не виконує обов’язків належним чином (усна відмова, затримки, сумнівна ініціатива перевірки)", — повідомив громадянин.

Він додав, що днями батькові надіслали листа з вимогою повернути виплачену пенсію.

Як діяти у разі порушень з боку ПФУ

Юристи перелічили низку порушень, які здійснили працівники Пенсійного фонду. Вони зазначили, що право на призначення пенсії за віком у 2025 році настає:

у разі досягнення віку 60 років — щонайменше 32 роки;

після досягнення віку 63 роки — мінімум 22 роки;

після досягнення віку 65 років — щонайменше 15 років.

Тобто в такому випадку навіть без спірного періоду громадянин мав право на пенсію, адже мінімальний стаж у 2025-му — 22 роки.

Щодо дати звернення за призначенням пенсії, то воно може здійснюватися будь-коли після виникнення права на пенсію або не раніше ніж за місяць до досягнення людиною пенсійного віку.

Дії працівниці місцевого ПФУ були виконані неналежним чином, адже відмова була усна, необґрунтовано затримку та ініційовано сумнівну перевірку.

Зокрема, рішення про відмову має доводитися до відома в письмовій формі з посиланням на закон та переліком мотивів відмови, із поясненням механізму оскарження ухваленого рішення.

Юристи наголосили, що ситуація є надзвичайно серйозною і є наявні ознаки порушення прав громадянина з боку органів Пенсійного фонду. У зв'язку з цим можна подати скаргу на працівника ПФУ до керівника місцевого ПФУ або до органу фонду вищого рівня, відповідно до постанови "Про затвердження Порядку розгляду скарг на рішення органів Пенсійного фонду України щодо пенсійного забезпечення".

Якщо Пенсійний фонд самостійно визнав стаж, призначив пенсію і здійснив виплату, а громадянин не вводив в оману, то вимога повернути гроші є незаконною. Для цього потрібно написати письмову скаргу в обласне управління ПФУ:

з вимогою поновлення пенсії;

проханням повного перерахунку страхового стажу.

"Щодо Вашого питання — вимога ПФУ по поверненню коштів, якщо не було недобросовісних дій з боку пенсіонера, а саме подання підроблених документів і відомостей — незаконна і юридично нікчемна", — додали фахівці.

Раніше ми писали, кому з громадян Пенсійний фонд призначить дострокові пенсії за віком у 2025 році. Йдеться про кілька категорій громадян.

Також ми розповідали, що деякі українські пенсіонери можуть втратити вже призначені виплати. Щоб цього не сталося, потрібно повідомляти ПФУ про деякі важливі зміни.