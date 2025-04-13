Пенсии в 60 лет — кто из украинцев должен купить стаж в 2025 году

Женщина работает за компьютером. Фото: Freepik

У украинцев есть возможность "докупить" страховой стаж, если не хватает для выхода на пенсию в 60 лет. В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) назвали важные детали, которые могут не позволить выйти на заслуженный отдых вовремя.

Об этом говорится в сообщении одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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В ПФУ объяснили на конкретном примере, что может помешать выйти на пенсию в 60 лет, даже если человек покупал стаж самостоятельно. Там рассказали, что к ним обратилась гражданка с вопросом, можно ли докупить лишь несколько месяцев стажа.

"Моей маме исполняется в августе 60 лет, она имеет стаж 31 год 8 месяцев, работать в дальнейшем не имеет возможности. Могу ли я докупить ей недостающий страховой стаж?", — говорится в обращении.

В Пенсионном фонде отметили, что человек может заплатить за дополнительный стаж, но при определенных условиях. Согласно закону №1058-IV от 09.07.2003 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" право выхода на пенсию в конкретный возрастной период (60, 63 или 65 лет) определяет количество страхового стажа, полученного за время трудовой деятельности. Для каждого возраста есть соответствующая продолжительность стажа, дающего право на пенсию.

В этом году гражданам назначают пенсии по возрасту в 60 лет, если имеют не менее 32 лет стажа.

Важным аспектом является то, что добровольные взносы разрешается платить до приобретения права на пенсию по возрасту, то есть до того, как человеку исполнится 60 лет. Если это условие не выполнить, то ПФУ назначит пенсию в 63 года.

Особенности уплаты взносов и сколько стоит месяц стажа в 2025 году

Право на добровольную уплату взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование имеют граждане, достигшие 16-летнего возраста и не относящиеся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе. Таким образом есть возможность уплаты взносов в пользу третьих лиц.

Их можно платить на основе договора о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Его необходимо заблаговременно заключить с Пенсионным фондом. Это можно сделать через портал е-услуг ПФУ.

"Суммы уплаченных страховых взносов зачисляются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. Этот месяц будет засчитан в страховой стаж для исчисления пенсии", — сообщили в фонде.

Для того, чтобы гражданину зачислили полный месяц стажа, сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса.

В 2025 году стоимость одного года стажа составляет 21,12 тыс. гривен, рассчитанная на основе минимальной зарплаты в 8 тыс. гривен. Минимальный страховой взнос составляет 22% от этой суммы, что равно 1,76 тыс. гривен в месяц.

Ранее мы сообщали, что по данным ПФУ, пенсионеры, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, получили с апреля повышение. Так, в одном из регионов граждане получили от 200 до 400 гривен.

Также мы писали, что граждане должны знать некоторые нюансы в оформлении пенсии по инвалидности. Для того, чтобы официально назначили выплаты с даты установления инвалидности, необходимо подать заявление в ПФУ не позднее, чем за три месяца с момента предоставления статуса инвалидности.