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Вихід на пенсію у 2024 році — кому нарахують одразу 10 виплат

20 вересня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — кому нарахують за вихід на заслужений відпочинок 10 виплат
Жінка похилого віку. Фото: Ukrayina.pl
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні у 2024 році деяким працівникам, які виходять на заслужений відпочинок за вислугу років, держава виплатить 10 пенсій одразу. Зокрема, для цього потрібно працювати на державних або комунальних посадах.

Про це повідомляє видання Oboz.ua.

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Відповідне право щодо нарахування одноразової виплати у 10 місячних пенсій прописане у законах:

  • "Про пенсійне забезпечення";
  • "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Його надають працівникам освіти та соціальної сфери, які виходять на пенсію за вислугу років, мають необхідний страховий стаж, працюють у державних/комунальних структурах та не отримували інших пенсій.

Щодо педагогів, то норма поширюється на працівників:

  • загальноосвітніх шкіл;
  • музичних та мистецьких шкіл;
  • військових загальноосвітніх установ;
  • професійно-технічних навчальних закладів;
  • міжшкільних учбово-виробничих комбінатів.

Щодо медиків, то вони можуть працювати у закладах охорони здоров'я:

  • дитячих будинках;
  • трудових колоніях
  • логопедичних пунктах;
  • школах-клініках;
  • дитячих клініках;
  • санаторіях;
  • інтернатах для осіб з інвалідністю.

Також на виплату можуть претендувати працівники соціального захисту.

Умови надання виплати

Для отримання права на одноразову виплату у розмірі 10 пенсій потрібно бути:

  • працевлаштованим на момент досягнення пенсійного віку у державних/комунальних установах на посаді, що передбачає право на пенсію за вислугу років;
  • не мати іншої пенсії;
  • стаж для чоловіків — це 35 років, для жінок — 30 років;
  • допускається підсумовування стажу роботи в установах охорони здоров'я, освіти та соцзахисту.

"Для того, щоб отримати одноразову виплату у розмірі 10 місячних пенсій, працівник має звернутися до Пенсійного фонду України з відповідними документами, а саме: трудова книжка, підтвердження наявності страхового стажу та довідка з місця роботи", — додало видання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, восени 2024 року частина українських пенсіонерів зможе розраховувати на доплати. За певних обставин їм призначать щомісячну надбавку у 300 грн.

Також ми писали, що Україні розмір пенсійних виплат залежить від обсягу наявного страхового стажу розміру сплачених соцвнесків та середньої заробітної платні за останні три роки перед виходом на заслужений відпочинок. Відомо, яка буде пенсія за умови отримання мінімальної зарплати.

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