Пенсії у 2024 році — кому з українців призначать доплату у 300 грн

Люди похилого віку. Фото: Freepik

Восени 2024 року частина українських пенсіонерів зможе розраховувати на доплати. За певних обставин їм призначать щомісячну надбавку у 300 грн.

Про це повідомляє одне з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Як пояснюють фахівці Пенсійного фонду, доплати до пенсії передбачені для певних категорій громадян залежно від їхнього віку.

Право на щомісячну грошову компенсацію для пенсіонерів прописане у пенсійному законодавстві. Згідно з ним, право визначається відповідно до віку пенсіонера і розмір зростає з досягненням вікових рубежів у 70, 75, 80 років.

Відповідну компенсаційну доплату почнуть нараховувати з того дня, коли пенсіонер досягне встановленого віку, незалежно від:

виду пенсії;

закону, відповідно до якого призначена пенсія;

тривалості страхового стажу та факту роботи.

У ПФУ зазначають, що пенсіонерам у разі досягнення 70 років і аж до 75-ти — держава призначить додаткову виплату у розмірі 300 грн.

Водночас, після 75 років — ця ж доплата зросте і становитиме 456 гривень. Після 80 років вікова надбавка підвищиться до 570 гривень.

"Це не означає, що до суми, яку людина отримує, після 75 років додають саме 456 грн. Така особа отримає різницю між 300 та 456 грн. Бо саме 300 грн нараховують пенсіонерам віком від 70 до 75 років. Тобто, пенсія особи, яка досягла 75 років, збільшиться на 156 грн", — пояснили представники ПФУ.

Для отримання такої доплати не потрібно додатково звертатися в органи Пенсійного фонду. Її нарахують в автоматичному режимі до основного розміру пенсії.

Ще однією важливою умовою є розмір пенсії, яку отримає громадянин. Виплату призначать, якщо пенсійна виплата не перевищує суму 10,34 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні розмір пенсійних виплат залежить від обсягу наявного страхового стажу, розміру сплачених соцвнесків та середньої заробітної платні за останні три роки перед виходом на заслужений відпочинок. Відомо, яка буде пенсія за умови отримання мінімальної зарплати.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді пояснили, чи вплине отримання одноразової допомоги у 21 тис. грн на тверде паливо від ООН на право на житлові субсидії. З питанням, чи не враховуватимуть виплату до середньомісячного сукупного доходу родини для призначення допомоги, звертаються самі громадяни.