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Выход на пенсию в 2024 году — кому начислят сразу 10 выплат

20 сентября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кому начислят за выход на заслуженный отдых 10 выплат
Пожилая женщина. Фото: Ukrayina.pl
Ксения Симонова - Редактор

В Украине в 2024 году некоторым работникам, выходящим на заслуженный отдых за выслугу лет, государство выплатит 10 пенсий сразу. В частности, для этого следует работать на государственных или коммунальных должностях.

Об этом сообщает издание Oboz.ua.

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Соответствующее право на начисление единовременной выплаты в 10 месячных пенсий прописано в законах:

  • "О пенсионном обеспечении";
  • "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Его предоставляют работникам образования и социальной сферы, которые выходят на пенсию за выслугу лет, имеют необходимый страховой стаж, работают в государственных/коммунальных структурах и не получали других пенсий.

Что касается педагогов, то норма распространяется на работников:

  • общеобразовательных школ;
  • музыкальных и художественных школ;
  • военных общеобразовательных учреждений;
  • профессионально-технических учебных заведений;
  • межшкольных учебно-производственных комбинатов

Что касается медиков, то они могут работать в учреждениях здравоохранения:

  • детских домах;
  • трудовых колониях
  • логопедических пунктах;
  • школах-клиниках;
  • детских клиниках;
  • санаториях;
  • интернатах для лиц с инвалидностью.

Также на выплаты могут претендовать работники социальной защиты.

Условия предоставления выплаты

Для получения права на единовременную выплату в размере 10 пенсий нужно быть:

  • трудоустроенным на момент достижения пенсионного возраста в государственных/коммунальных учреждениях в должности, предусматривающей право на пенсию за выслугу лет;
  • не иметь другой пенсии;
  • стаж для мужчин — это 35 лет, для женщин — 30 лет;
  • допускается суммирование стажа работы в учреждениях здравоохранения, образования и соцзащиты.

"Для того, чтобы получить единовременную выплату в размере 10 месячных пенсий, работник должен обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующими документами, а именно: трудовая книжка, подтверждение наличия страхового стажа и справка с места работы", — добавило издание.

Что еще стоит знать

Напомним, осенью 2024 года часть украинских пенсионеров сможет рассчитывать на доплаты. При определенных обстоятельствах им назначат ежемесячную надбавку в 300 грн.

Также мы писали, что Украине размер пенсионных выплат зависит от объема страхового стажа размера уплаченных соцвзносов и средней заработной платы за последние три года перед выходом на заслуженный отдых. Известно, какая будет пенсия при получении минимальной зарплаты.

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