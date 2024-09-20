Пенсии в Украине — кому начислят за выход на заслуженный отдых 10 выплат

Выход на пенсию в 2024 году — кому начислят сразу 10 выплат
В Украине в 2024 году некоторым работникам, выходящим на заслуженный отдых за выслугу лет, государство выплатит 10 пенсий сразу. В частности, для этого следует работать на государственных или коммунальных должностях.
Об этом сообщает издание Oboz.ua.
Кто имеет право на помощь в 10 пенсий
Соответствующее право на начисление единовременной выплаты в 10 месячных пенсий прописано в законах:
- "О пенсионном обеспечении";
- "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Его предоставляют работникам образования и социальной сферы, которые выходят на пенсию за выслугу лет, имеют необходимый страховой стаж, работают в государственных/коммунальных структурах и не получали других пенсий.
Что касается педагогов, то норма распространяется на работников:
- общеобразовательных школ;
- музыкальных и художественных школ;
- военных общеобразовательных учреждений;
- профессионально-технических учебных заведений;
- межшкольных учебно-производственных комбинатов
Что касается медиков, то они могут работать в учреждениях здравоохранения:
- детских домах;
- трудовых колониях
- логопедических пунктах;
- школах-клиниках;
- детских клиниках;
- санаториях;
- интернатах для лиц с инвалидностью.
Также на выплаты могут претендовать работники социальной защиты.
Условия предоставления выплаты
Для получения права на единовременную выплату в размере 10 пенсий нужно быть:
- трудоустроенным на момент достижения пенсионного возраста в государственных/коммунальных учреждениях в должности, предусматривающей право на пенсию за выслугу лет;
- не иметь другой пенсии;
- стаж для мужчин — это 35 лет, для женщин — 30 лет;
- допускается суммирование стажа работы в учреждениях здравоохранения, образования и соцзащиты.
"Для того, чтобы получить единовременную выплату в размере 10 месячных пенсий, работник должен обратиться в Пенсионный фонд Украины с соответствующими документами, а именно: трудовая книжка, подтверждение наличия страхового стажа и справка с места работы", — добавило издание.
Что еще стоит знать
Напомним, осенью 2024 года часть украинских пенсионеров сможет рассчитывать на доплаты. При определенных обстоятельствах им назначат ежемесячную надбавку в 300 грн.
Также мы писали, что Украине размер пенсионных выплат зависит от объема страхового стажа размера уплаченных соцвзносов и средней заработной платы за последние три года перед выходом на заслуженный отдых. Известно, какая будет пенсия при получении минимальной зарплаты.
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