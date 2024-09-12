Ощадбанк блокує всі гроші на рахунках пенсіонерів — пояснення банку

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт держфінустанови "Ощадбанк", який є пенсіонером, поскаржився на блокування всієї суми на рахунку. У банку дали пояснення, чому на 100% закривають доступ до пенсійних рахунків.

Про це повідомляється на сторінці банку у соцмережі Facebook.

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Арешт 100% суми на рахунках пенсіонерів в Ощадбанку

Як зазначається у повідомленні клієнта фінустанови, Ощадбанк повністю заблокував пенсійний рахунок, тоді як нібито для пенсіонерів мають арештовувати лише частину коштів.

"А чому накладаєте арешт на 100% пенсійного рахунку? Можна ж тільки 20", — йдеться у запитанні клієнта.

Представник банку повідомив, що фінустанова за виконавчим провадженням може блокувати всі кошти, адже немає такого поняття як "пенсійний" рахунок. Гроші від Пенсійного фонду Україну (ПФУ) надходять пенсіонерам на рахунки державного банку, які не мають спеціального призначення. Тому пенсіонери не є винятком у питанні арешту рахунків.

"Пенсійний рахунок не являється рахунком спеціального призначення, та на нього може бути повністю накладено арешт по отриманому виконавчому провадженню. Якщо до банку надійде постанова про його зняття, рахунок буде розблоковано", — йдеться у відповіді.

Джерело: сторінка у Fb Ощадбанку

Згідно з законодавчими нормами, на зняття коштів з арештованих рахунків протягом місяця встановлено ліміти. До зняття дозволяється грошова сума, що не може перевищувати дві мінімальні заробітні плати. Станом на початок 2024 року "мінімалка" зросла до 7,1 тис. гривень. Таким чином, лімітована сума дорівнює 14,2 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Ощадбанк обмежує доступ клієнтів до коштів під час карткових операцій. Одна клієнтка повідомила, що банк без попередження ввів обмеження на використання коштів.

Також повідомлялося, що Ощадбанк дав пояснення клієнтам щодо терміну дії платіжних карток, який добігає кінця 30 вересня 2024 року. З таким питанням звертаються громадяни.