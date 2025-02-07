Пенсії в Україні — які умови купівлі стажу у 2025 році

Здійснення підрахунків на калькуляторі. Фото: Freepik

В Україні у лютому 2025 року розмір добровільного мінімального страхового внеску для зарахування страхового стажу як за один повний місяць не змінився. Сума, як і раніше, становить 1,76 тис. грн, а розмір максимального — 26,4 тис. грн за місяць.

Про це йдеться у законі про "Державний бюджет на 2025 рік".

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Особливості у сплаті страхових внесків у 2025 році

Єдиний внесок на загальнообов’язкове соцстрахування є консолідованим страховим внеском в Україні, збір якого відбувається в системі загальнообов'язкового державного страхування на обов'язкові та регулярній основі.

За правилами, розмір мінімального страхового внеску дорівнює 22% від мінімальної зарплати, яка у 2025 році залишилась на рівні 8 тис. грн. Таким чином, для зарахування до стажу одного повного місяця за договором про добровільну участь людина має сплатити мінімум 1,76 тис. грн (22% х 8 тис. грн).

Продовження договору про добровільну участь у сплаті ЄСВ

У 2025 році українці, які раніше платили добровільні внески до системи загальнообов’язкового держпенсійного страхування за спрощеним механізмом через портал е-послуг Пенсійного фонду, можуть не укладати повторні угоди, адже їхня дія пролонгована до кінця поточного року.

За таких умов регулярність та розмір сплати добровільних внесків дозволяється визначати самостійно. Сплачені страхові внески зараховують за місяць, коли надійшли гроші на рахунок ПФУ.

При цьому громадяни мають право сплачувати ЄСВ як за себе, так і за третіх осіб, якщо є у відповідному Держреєстрі, і люди не є пенсіонерами.

Хто може купити страховий стаж у 2025 році

Громадяни можуть докупити стаж, уклавши договір про добровільну участь у системі пенсійного страхування з ПФУ. Таким механізмом можна скористатися на порталі ПФУ.

Купити стаж зможуть як застраховані, так і незастраховані особи, яким більше 16 років і належать до таких категорій:

людина працевлаштована за кордоном та хоче отримувати майбутню пенсію в Україні;

громадянин передпенсійного віку, якому бракує стажу для отримання пенсій;

у людини низький рівень офіційного доходу, тому хоче збільшити розмір пенсії.

Раніше ми розповідали, що в Україні у 2025 році максимальна сума пенсії становить 23,61 тис. грн. На такі суми можуть претендувати державні службовці, народні депутати, працівники місцевого самоврядування та науковці.

Також писали, що якщо людина має невеликий страховий стаж, то пенсійну виплату отримати не вдасться. Однак, на такі випадки є варіанти у вигляді соцдопомоги або купівлі необхідної кількості стажу.