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Хто з українців отримає соцдопомогу замість пенсії у 2025 році

23 січня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — що робити тим, у кого немає достатньої кількості стажу
Українські жінки літнього віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні головною умовою для отримання права на пенсію є наявність страхового стажу. З огляду на це, деякі громадяни не зможуть вийти офіційно на заслужений відпочинок, а замість пенсійних виплат отримають соціальну допомогу.

Про це йдеться у законі "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування".

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Вимоги до страхового стажу у 2025 році

Згідно із чинним законодавством, страховим стажем називають період, коли громадянин сплачував внески до Пенсійного фонду України (ПФУ).

Його обчислюють із розрахунку відрахувань із заробітної платні, здійснених роботодавцем, або сплачених самостійно, якщо людина є підприємцем.

У 2025 році для виходу на заслужений відпочинок у 60 років необхідно мати мінімум 32 роки стажу. Якщо немає такої кількості, однак українець працював офіційно мінімум 15 років, то зможе вийти на пенсію лише у 63 чи 65 років залежно від обсягу стажу. Так, якщо розмір страхового стажу становить від 15 до 25 років, то пенсія гарантована у 63 роки, якщо 15 років — у 65 років.

 

пенсія стаж 2025
Вимоги до стажу. Джерело: ПФУ

Соціальна допомога замість пенсії

У разі, якщо в людини стажу дуже мало, то пенсію отримати не вдасться, однак передбачені альтернативні умови. Йдеться про соціальну допомогу замість пенсії. Її виплачують громадянам, які досягли 65-річного віку і не мають мінімального рівня стажу.

Розмір соціальної пенсії відповідає прожитковому мінімуму для осіб, які втратили працездатність (на початок 2025 року це 2361 гривня).

Розмір соцдопомоги залежить від рівня доходів сім’ї та визначається індивідуально.

Окрім того, якщо страхового стажу бракує, держава дозволяє його докупити. Це означає, що громадянин може зробити внески за відсутні періоди.

Таким чином, повноцінно вийти на пенсію можливо лише за умови досягнення 60, 63 та 65-річного віку та наявності необхідного стажу.

Раніше ми писали, що пенсія в українців може зрости, якщо, попри вік, за власним бажанням продовжити працювати. Так, у разі відмови від оформлення виплати в 60 років, а виходу на п'ять років пізніше, можна розраховувати на надбавку у 50%.

Також ми повідомляли, що в січні 2025 року Пенсійний фонд нарахує деяким громадянам доплати до пенсій. Розмір надбавок — від 300 до 570 гривень.

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