Пенсии в Украине — какие условия покупки стажа в 2025 году

Осуществление подсчетов на калькуляторе. Фото: Freepik

В Украине в феврале 2025 года размер добровольного минимального страхового взноса для зачисления страхового стажа как за один полный месяц не изменился. Сумма, как и раньше, составляет 1,76 тыс. грн, а размер максимального — 26,4 тыс. грн за месяц.

Об этом говорится в законе о "Государственном бюджете на 2025 год".

Читайте также:

Особенности в уплате страховых взносов в 2025 году

Единый взнос на общеобязательное соцстрахование является консолидированным страховым взносом в Украине, сбор которого происходит в системе общеобязательного государственного страхования на обязательной и регулярной основе.

По правилам, размер минимального страхового взноса равен 22% от минимальной зарплаты, которая в 2025 году осталась на уровне 8 тыс. грн. Таким образом, для зачисления в стаж одного полного месяца по договору о добровольном участии человек должен уплатить минимум 1,76 тыс. грн (22% х 8 тыс. грн).

Продление договора о добровольном участии в уплате ЕСВ

В 2025 году украинцы, которые ранее платили добровольные взносы в систему общеобязательного госпенсионного страхования по упрощенному механизму через портал е-услуг Пенсионного фонда, могут не заключать повторные соглашения, ведь их действие пролонгировано до конца текущего года.

При таких условиях регулярность и размер уплаты добровольных взносов разрешается определять самостоятельно. Уплаченные страховые взносы зачисляют за месяц, когда поступили деньги на счет ПФУ.

При этом граждане имеют право платить ЕСВ как за себя, так и за третьих лиц, если они есть в соответствующем Госреестре, и не являются пенсионерами.

Кто может купить страховой стаж в 2025 году

Граждане могут докупить стаж, заключив договор о добровольном участии в системе пенсионного страхования с ПФУ. Таким механизмом можно воспользоваться на портале ПФУ.

Купить стаж смогут как застрахованные, так и незастрахованные лица, которым больше 16 лет и относятся к таким категориям:

человек трудоустроен за рубежом и хочет получать будущую пенсию в Украине;

гражданин предпенсионного возраста, которому не хватает стажа для получения пенсий;

у человека низкий уровень официального дохода, поэтому хочет увеличить размер пенсии.

Ранее мы рассказывали, что в Украине в 2025 году максимальная сумма пенсии составляет 23,61 тыс. грн. На такие суммы могут претендовать государственные служащие, народные депутаты, работники местного самоуправления и ученые.

Также писали, что если человек имеет небольшой страховой стаж, то пенсионную выплату получить не удастся. Однако, на такие случаи есть варианты в виде соцпомощи или покупки необходимого количества стажа.