Пенсії в Україні — хто може отримувати найбільший розмір виплат

Чоловік та жінка у віці за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні деякі професії дозволяють отримувати найвищі пенсійні виплати на заслуженому відпочинку, проте на них встановлено "стелю". У 2025 році показник максимальної пенсії залишиться на рівні попереднього року, а також передбачені певні обмеження на час воєнного стану.

Це прописано у нормах закону "Про Державний бюджет України" на цей рік.

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Хто має право на максимальні пенсії

Згідно із законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", розмір максимальної пенсії обмежений десятьма прожитковими мінімумами для непрацездатних осіб.

Цього року максимальна сума пенсії дорівнює 23,61 тис. грн (разом з усіма надбавками, як виняток — доплати за особливі заслуги перед Батьківщиною).

Так, найвищі виплати пенсії в Україні передбачені для:

державних службовців;

народних депутатів;

працівників місцевого самоврядування;

науковців.

Таким чином, українці, які платили великі внески до Пенсійного фонду України (ПФУ) та мають великий страховий стаж роботи, отримають максимальні пенсії.

Великі внески ЄСВ до фонду можливі виключно за умови отримання офіційної високої заробітної плати. З огляду на це, будь-яка професія з легальним доходом може стати гарантією високих виплат на заслуженому відпочинку.

Зміни щодо найвищих пенсій у 2025 році

У 2025 році уряд вирішив встановити обмеження на найвищі пенсії на час воєнного стану. Воно торкнеться осіб, яким нараховують виплати за спеціальними законами.

Згідно з постановою №1 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році у період воєнного стану", запровадять понижувальні коефіцієнти до пенсій громадян. Зокрема, у списку колишні:

держслужбовці;

прокурори;

народні депутати;

працівники Нацбанку;

працівники уряду;

дипломати;

працівники органів місцевого самоврядування;

чорнобильці;

науковці;

особи, звільнені з військової служби.

Будуть діяти такі понижувальні коефіцієнти:

0,5 — до частини пенсії, що більша за 10 прожиткових мінімумів, проте не вище 11;

0,4 — до частини пенсії, яка перевищує 11 п. м, проте не більше 13;

0,3 — до частини пенсії, яка більша за 13 п. м, але не більше 17;

0,2 — до частини пенсії, що перевищує 17 п. м, проте не більше 21;

0,1 — до частини пенсії, яка більша за 21 п. м.

Водночас, під обмеження не потраплять ветерани українсько-російської війни.

Раніше ми розповідали, що якщо в людини дуже мало страхового стажу, то пенсію отримати не вдасться. Проте передбачені альтернативні варіанти у вигляді соціальної допомоги або купівлі стажу.

Також ми писали, що уряд може розморозити соціальні виплати у 2025 році. Приводом для цього може стати бажання простимулювати економіку, адже більші доходи громадян дозволять більше витрачати.