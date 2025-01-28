Пенсії в Україні — яка буде виплата із зарплатою 18 тис. грн

Чоловік та жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

В Україні більшість громадян отримують пенсію за єдиною формулою. На її основі можна з'ясувати, на яку виплату українці зможуть претендувати за умови середньої заробітної плати.

Відповідні правила прописані у ст. 27 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Яка буде пенсія в Україні за середньої зарплати

За правилами Пенсійного фонду, більшість українських пенсій обраховують за єдиною формулою, за якою середню зарплату за три останні роки (у 13,55 тис. гривень) множать на страховий стаж в роках, на 1% та на співвідношення власної заробітної платні до середньої. Через неї нема можливості отримувати великі пенсії.

Фахівці ПФУ торік під час розрахунків використовували дані щодо середньої зарплатні за останні три роки. Водночас, даних щодо середньої зарплати у 2024 році поки що не оприлюднені, однак люди, які виходитимуть на пенсію цьогоріч, матимуть виплату, що залежатиме від розміру зарплати минулого року.

Відповідно до формули, за умови середньої заробітної плати у 18 тис. гривень українці зможуть розраховувати на пенсію, розмір якої становитиме дорівнюватиме 4,7 тис. грн. Однак така виплата можлива за наявності 35 років страхового стажу. Якщо розмір стажу вищий, наприклад 40 років, то пенсія з середньою зарплатою становитиме 5,4 тис. грн.

У разі, якщо зарплатня буде вищою за середню по країні, наприклад на 50%, то маючи 35 років стажу, можна претендувати на виплату на заслуженому відпочинку у сумі 7,1 тис. грн.

Як збільшити майбутню пенсію

Громадяни, які мають великий понаднормовий страховий стаж, зможуть розраховувати на доплати до пенсій. Вони залежатимуть від часу виходу на заслужений відпочинок:

до жовтня 2011-го — чоловічий понад норму стаж рахують після 25 років, а жіночий — після 20-ти;

після жовтня 2011-го — надстаж для чоловіків рахують після 35 років, для жінок — після 30-ти.

Кожен додатковий рік стажу додає 1% до пенсії від базового рівня. У 2025 році пенсіонери, у яких є стажу 30 років і пенсійна виплата, що перевищує мінімальну, отримають до 708 грн доплати. Будуть нараховувати по 23,61 грн за кожен рік надстажу: 2 361 грн х 30%

Раніше ми писали, що частина громадян отримує дві пенсійні виплати одразу. Йдеться про надання до пенсії соцдопомоги або нарахування пенсії з інвалідності та доплати до неї.

Також повідомляли, що уряд планує провести індексацію пенсій навесні цього року на 10% в Україні. Проте у підсумку підвищення може виявитися для більшості громадян мізерним.