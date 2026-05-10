Пенсія під загрозою: у ПФУ пояснили, як не втратити страховий стаж

Жінка старшого віку, гроші. Фото: Freepik, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які розраховують на отримання пенсії в рамках солідарної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зобов'язані контролювати достовірність набутого страхового стажу. Такий підхід допоможе уникнути проблем під час виходу на "заслужений відпочинок".

Про те, як не втратити страховий стаж, розповідають Новини.LIVE.

Як контролювати страховий стаж для права на пенсію

За інформацією Пенсійного фонду України (ПФУ), перевірка страхового стажу є важливим кроком для уникнення проблем з оформленням пенсії в майбутньому. Особливу увагу слід приділити періодам до 2004 року та факту сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) роботодавцем. Своєчасне виявлення помилок дозволить їх виправити та не мати труднощів з виходом на пенсію.

Українці можуть здійснювати контроль онлайн через портал або застосунок Пенсійного фонду. Для того, щоб не втратити стаж, необхідно виконати такі кроки:

Перевірити загальний стаж — для цього треба зайти в особистий кабінет, обрати розділ "Загальний страховий стаж" у пункті "Страхові дані, наявні в РЗО", можна переглянути у сформованому цифровому документі (довідці) "Витяг з РЗО". Там має бути вказаний стаж у роках, місяцях та днях. Якщо є дані лише за період після 2004 року, то в такому разі треба подати сканкопії трудової книжки для доповнення попередніми роками. Переконатися, що роботодавець сплачує єдиний соціальний внесок — це можна зробити у розділі "Моя зарплата". Там будуть вказані суми, з яких нараховувалися і сплачувалися внески зі щомісячного доходу. Якщо за час офіційної роботи вказано "0 днів", то треба звернутися до роботодавця, оскільки навіть офіційне працевлаштування не може гарантувати врахування стажу без сплати ЄСВ. Перевірити дані електронної трудової книжки — для цього треба зайти в розділі "Е-трудова книжка", обрати вкладку "Дані ЕТК", порівняти внесені записи з даними у трудовій книжці. Якщо відсутні записи, треба додати сканкопії у пункті "Комунікації з ПФУ", розділ "Відомості про трудові відносини". Подати сканкопії трудової книжки — якщо до цього не було оцифровано трудову книжку, це необхідно зробити до 10 червня 2026 року. Це особливо стосується тих, хто працював до 2004 року, оскільки цей час підтверджується документально. Після внесення е-даних, стан розгляду звернення можна буде перевірити у розділі "Мої звернення".

Як підтвердити страховий стаж роботи на ТОТ

У ПФУ пояснюють, що для підтвердження страхового стажу за періоди роботи на окупованих передбачена спеціальна процедура.

Читайте також:

Основний документ для цього — трудова книжка. Проте в разі неточностей або відсутності даних, то користуються додатковими механізмами підтвердження у вигляді розгляду документів комісіями при головних управліннях Пенсійного фонду та підтвердження стажу на основі надання інформації свідками.

Для підтвердження часу роботи заявник чи законний представник має подати до тероргану ПФУ незалежно від території обслуговування кілька документів:

заяву про підтвердження страхового стажу;

трудову книжку;

документи про страховий стаж.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що у травні частині громадян похилого віку передбачені додаткові суми до пенсій. Індивідуальні підвищення до виплат нарахують у разі досягнення певних вікових рубежів. Водночас, окремі суми у разі досягнення 75 та 80 років не можуть плюсуватися.

Ще Новини.LIVE розповідали, хто з непрацюючих військових пенсіонерів може оформити доплату у розмірі 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (цьогоріч йдеться про суму у 1 297 грн). У ПФУ уточнили, як отримати таку надбавку.