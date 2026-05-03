Право на доплату: хто отримає підвищення до пенсії у 570 у травні

У травні 2026 року деяким українським громадянам похилого віку нарахують індивідуальні підвищення до пенсій. Для отримання права на відповідні доплати необхідно відповідати певним критеріям.

Новини.LIVE.

Кому передбачене підвищення до пенсії у травні

Як розповіли у Пенсійному фонді, за ініціативи президента громадянам більш солідного віку передбачені спеціальні компенсації — від 300 до 570 грн. На них можна розраховувати, досягнувши певних вікових рубежів.

З-поміж ключових умов отримання "вікових" доплат до пенсії:

розмір загальної пенсійної виплати (станом на 2026 рік) — не повинен перевищувати 10 340 грн;

досягнення відповідного вікового порогу — у 70, 75 та 80 років.

У вищевказану щомісячну суму пенсійної виплати можуть входити надбавки, підвищення, додаткові пенсії, цільова грошова допомога, сума індексації, щомісячна компенсація у разі втрати годувальника внаслідок катастрофи на ЧАЕС, інші доплати до пенсії, встановлені законодавством.

Залежно від віку українцям передбачені:

якщо виповнилося 70 років (до 75 років) — додаткова сума до пенсії у розмірі 300 грн;

якщо виповнилося 75 років (до 80 років) — 456 грн;

якщо виповнилось 80 років і вище — 570 грн.

Однак у ПФУ уточнили важливий нюанс: вищеперелічені суми у разі досягнення 75 та 80 років — не плюсуються. Нараховується лише різниця між ними, а тому "на руки" громадяни отримають не 456 грн після досягнення 75-річного віку, а лише 156 грн (до наявних 300 грн), не 570 грн, а 114 грн до попередньої суми.

Чи необхідно спеціально звертатися до ПФУ

За інформацією фонду, якщо людині у травні виповниться 70, 75 та 80 років, компенсацію "за вік" нарахують автоматично.

З огляду на це, спеціально звертатися до відділу Пенсійного фонду за призначенням відповідної доплати до пенсії нема потреби.

За правилами, нарахування відповідної надбавки відбудеться з дати досягнення відповідного віку, а не з початку місяця.

Якщо день народження пенсіонера 1 числа, то отримає повну суму надбавки разом із пенсією з цієї дати. Проте якщо народився, наприклад, 15 числа, то зможе розраховувати на доплату до пенсії у перший місяць тільки з цієї дати.

