Головна Фінанси Максимальні пенсії в Україні: хто отримає вище 25 950 грн у травні

Дата публікації: 4 травня 2026 06:10
Максимальні пенсії в Україні у травні: хто має право та які передбачені обмеження
Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року в Україні діятимуть обмеження на максимальні пенсії, які передбачені для кількох категорій громадян. Йдеться про такі звані коефіцієнти пониження, запроваджені на період дії воєнного стану.

Про те, які суми й хто з пенсіонерів отримуватиме найбільші пенсії у травні, розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон "Про Державний бюджет-2026".

Право на максимальні пенсії в Україні у травні  

Законодавство для деяких категорій осіб передбачає право на отримання так званих "спеціальних пенсій". Їх призначають за особливі умови роботи під час трудової діяльності, серед яких: праця в умовах, небезпечних для здоров’я, служба у силових структурах, робота у державних установах. Пенсійні виплати для них надають за іншим порядком, порівняно з класичною пенсією за віком.
 
До списку тих, хто отримує пенсії за спецзаконами, входять:

  1. Судді — право на пенсію регулює закон "Про судоустрій і статус суддів";
  2. Прокурори — виплати надають за законом "Про прокуратуру";
  3. Ліквідатори аварії на ЧАЕС — призначення пенсії регулює закон "Про статус і соцзахист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС";
  4. Силовики (військові, працівники поліції, СБУ, ДБР та інші) —  право на пенсію регулює закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";
  5. Держслужбовці до проведення реформи та інші.

Згідно з правилами законодавства, максимальна пенсія за спецзаконами нараховується у розмірі 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Розмір відповідного показника у 2026 році зріс до 2 595 грн, а тому максимальна пенсійна виплата дорівнює 25 950 грн. 

Проте у зв'язку з рішенням уряду на щомісячні виплати за спеціальними законами встановлені певні ліміти на час війни.

Обмеження щодо спецпенсій у 2026 році

Згідно з законом про держбюджет, цьогоріч надалі актуальні обмеження для громадян з найвищою щомісячною виплатою. Ліміти не застосують лише до пенсій тих, хто воює на фронті чи був учасником захисту країни від агресії Росії, починаючи з 2014 року.

Обмеження не поширюється на базову складову пенсії до 10 прожиткових мінімумів, а на надлишок. У травні будуть застосовувати такі понижувальні коефіцієнти:

  • 0,5 (тобто 50% від частини) — до частини, що перевищує 10 прожиткових мінімумів, але не більше 11;
  • 0,4 (40% від частини) — до частини, що перевищує 11 прожиткових мінімумів, але не більше 13;
  • 0,3 (30% від частини) — до частини, що перевищує 13 прожиткових мінімумів, але не більше 17;
  • 0,2 (20% від частини) — до частини, що перевищує 17 прожиткових мінімумів, але не більше 21;
  • 0,1 (10% від частини) — до суми, яка перевищує 21 прожитковий мінімум.

Таким чином, навіть якщо громадянину належить дуже висока пенсія, фактичний розмір виплати буде обмежений в рамках знижувальних коефіцієнтів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що непрацюючі військові пенсіонери мають право на доплату у розмірі 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1 297 грн). Виплати нараховують у разі, якщо вони утримують непрацездатних членів родини. 

Ще Новини.LIVE писали, за яких умов громадяни можуть розраховувати на пенсію у 10 000 грн. На основі підрахунку, для жінки, яка виходить на пенсію за загальними правилами у 60 років з 33 роками стажу, офіційний дохід має становити близько 28 000 грн.   

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
