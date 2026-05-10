Пенсия под угрозой: в ПФУ объяснили, как не потерять страховой стаж

Украинцы, которые рассчитывают на получение пенсии в рамках солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования, обязаны контролировать достоверность приобретенного страхового стажа. Такой подход поможет избежать проблем при выходе на "заслуженный отдых".

О том, как не потерять страховой стаж, рассказывают Новини.LIVE.

Как контролировать страховой стаж для права на пенсию

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), проверка страхового стажа является важным шагом для избежания проблем с оформлением пенсии в будущем. Особое внимание следует уделить периодам до 2004 года и факту уплаты единого социального взноса (ЕСВ) работодателем. Своевременное выявление ошибок позволит их исправить и не иметь трудностей с выходом на пенсию.

Украинцы могут осуществлять контроль онлайн через портал или приложение Пенсионного фонда. Для того, чтобы не потерять стаж, необходимо выполнить следующие шаги:

Проверить общий стаж — для этого надо зайти в личный кабинет, выбрать раздел "Общий страховой стаж" в пункте "Страховые данные, имеющиеся в РСО", можно посмотреть в сформированном цифровом документе (справке) "Выписка из РСО". Там должен быть указан стаж в годах, месяцах и днях. Если есть данные только за период после 2004 года, то в таком случае надо подать скан-копии трудовой книжки для дополнения предыдущими годами. Убедиться, что работодатель платит единый социальный взнос — это можно сделать в разделе "Моя зарплата". Там будут указаны суммы, с которых начислялись и уплачивались взносы с ежемесячного дохода. Если за время официальной работы указано "0 дней", то надо обратиться к работодателю, поскольку даже официальное трудоустройство не может гарантировать учет стажа без уплаты ЕСВ. Проверить данные электронной трудовой книжки — для этого надо зайти в разделе "Е-трудовая книжка", выбрать вкладку "Данные ЕТК", сравнить внесенные записи с данными в трудовой книжке. Если отсутствуют записи, надо добавить скан-копии в пункте "Коммуникации с ПФУ", раздел "Сведения о трудовых отношениях". Подать скан-копии трудовой книжки — если до этого не было оцифровано трудовую книжку, это необходимо сделать до 10 июня 2026 года. Это особенно касается тех, кто работал до 2004 года, поскольку это время подтверждается документально. После внесения е-данных, состояние рассмотрения обращения можно будет проверить в разделе "Мои обращения".

Как подтвердить страховой стаж работы на ВОТ

В ПФУ объясняют, что для подтверждения страхового стажа за периоды работы на оккупированных территориях предусмотрена специальная процедура.

Основной документ для этого — трудовая книжка. Однако в случае неточностей или отсутствия данных, то пользуются дополнительными механизмами подтверждения в виде рассмотрения документов комиссиями при главных управлениях Пенсионного фонда и подтверждения стажа на основе предоставления информации свидетелями.

Для подтверждения времени работы заявитель или законный представитель должен подать в терорган ПФУ независимо от территории обслуживания несколько документов:

заявление о подтверждении страхового стажа;

трудовую книжку;

документы о страховом стаже.

