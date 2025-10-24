Пенсії в Україні — які правила виходу на заслужений відпочинок на 1,5 року раніше

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Українське законодавство дозволяє працівникам у деяких випадках вийти на заслужений відпочинок раніше на 1,5 року. Зокрема, право на дострокове оформлення пенсії можливе у разі появи проблем зі здоров’ям на основі офіційного медичного підтвердження чи звільнення з роботи з ініціативи компанії через невідповідність посаді.

Такі норми містяться в урядовій постанові №1449.

Реклама

Читайте також:

Правила виходу на пенсію на 1,5 року раніше

У постанові уряду затверджено механізм звільнення працівників через виявлену невідповідність посаді чи через зміни в організації праці (скорочення, ліквідація, реорганізація, банкрутство компанії).

Реклама

За нормами, українські громадяни можуть оформлювати достроково пенсії за наявності достатньої кількості страхового стажу. Відповідне питання також регулює стаття 115 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з ним, можна вийти на пенсію раніше, якщо до досягнення пенсійного віку залишається не більш ніж півтора року:

Реклама

для чоловіків зі стажем не менш ніж 35 років;

для жінок — не менш ніж 30 років.

Які можуть знадобитися документи

Зокрема, підставою для дострокового оформлення пенсії є офіційне підтвердження з боку лікарів. Невідповідність посаді через стан здоров’я може підтверджуватися такими документами:

медична довідка закладу, де міститься висновок лікарсько-консультативної комісії щодо необхідності зміни місця роботи;

виписка з акту медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо групи інвалідності;

витяг із рішення, винесеного експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо питання інвалідності;

медичний висновок щодо неможливості виконання службових обов’язків (для державних службовців);

довідка про результати періодичного медогляду, яку видала профільна комісія.

Роботодавець на основі одного з таких документів має спочатку запропонувати працівнику іншу посаду, відповідну стану здоров’я.

Реклама

Проте якщо такої посади не виявиться, роботодавець повинен скласти акт щодо відсутності змоги переведення. Якщо людина відмовиться від такої посади, то роботодавець може її звільнити за п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України або статті 88 Закону "Про держслужбу".

Таке рішення має погодити профспілкова організація, якщо така є.

Реклама

Якщо звільнення відбулося з вини роботодавця, необхідна реєстрація в центрі зайнятості упродовж 30 днів. Звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України із заявою про призначення дострокової пенсії можна, якщо буде

відсутня відповідна посада протягом семи днів з моменту реєстрації.

Раніше ми писали, що в Україні змінили підхід в обліку страхового стажу, отриманого до 1992 року в колишньому СРСР. Такі зміни затвердив уряд.

Реклама

Також ми розповідали, за яких умов можливе підвищення виплат працюючим пенсіонерам. Перегляд можливий на основі врахування нового страхового стажу та доходу.