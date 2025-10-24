Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Вихід на пенсію на 1,5 року раніше — хто з українців має право

Вихід на пенсію на 1,5 року раніше — хто з українців має право

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 06:10
Оновлено: 10:18
Пенсії в Україні — які правила виходу на заслужений відпочинок на 1,5 року раніше
Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

Українське законодавство дозволяє працівникам у деяких випадках вийти на заслужений відпочинок раніше на 1,5 року. Зокрема, право на дострокове оформлення пенсії можливе у разі появи проблем зі здоров’ям на основі офіційного медичного підтвердження чи звільнення з роботи з ініціативи компанії через невідповідність посаді.

Такі норми містяться в урядовій постанові №1449

Реклама
Читайте також:

Правила виходу на пенсію на 1,5 року раніше

У постанові уряду затверджено механізм звільнення працівників через виявлену невідповідність посаді чи через зміни в організації праці (скорочення, ліквідація, реорганізація, банкрутство компанії).

Реклама

За нормами, українські громадяни можуть оформлювати достроково пенсії за наявності достатньої кількості страхового стажу. Відповідне питання також регулює стаття 115 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з ним, можна вийти на пенсію раніше, якщо до досягнення пенсійного віку залишається не більш ніж півтора року:

Реклама
  • для чоловіків зі стажем не менш ніж 35 років;
  • для жінок — не менш ніж 30 років.

Які можуть знадобитися документи

Зокрема, підставою для дострокового оформлення пенсії є офіційне підтвердження з боку лікарів. Невідповідність посаді через стан здоров’я може підтверджуватися такими документами:

  • медична довідка закладу, де міститься висновок лікарсько-консультативної комісії щодо необхідності зміни місця роботи;
  • виписка з акту медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо групи інвалідності;
  • витяг із рішення, винесеного експертною командою з оцінювання повсякденного функціонування особи щодо питання інвалідності;
  • медичний висновок щодо неможливості виконання службових обов’язків (для державних службовців);
  • довідка про результати періодичного медогляду, яку видала профільна комісія.

Роботодавець на основі одного з таких документів має спочатку запропонувати працівнику іншу посаду, відповідну стану здоров’я. 

Реклама

Проте якщо такої посади не виявиться, роботодавець повинен скласти акт щодо відсутності змоги переведення. Якщо людина відмовиться від такої посади, то роботодавець може її звільнити за п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України або статті 88 Закону "Про держслужбу".

Таке рішення має погодити профспілкова організація, якщо така є.

Реклама

Якщо звільнення відбулося з вини роботодавця, необхідна реєстрація в центрі зайнятості упродовж 30 днів. Звернутися до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України із заявою про призначення дострокової пенсії можна, якщо буде 
відсутня відповідна посада протягом семи днів з моменту реєстрації.

Раніше ми писали, що в Україні змінили підхід в обліку страхового стажу, отриманого до 1992 року в колишньому СРСР. Такі зміни затвердив уряд. 

Реклама

Також ми розповідали, за яких умов можливе підвищення виплат працюючим пенсіонерам. Перегляд можливий на основі врахування нового страхового стажу та доходу. 

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації