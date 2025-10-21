Пенсії в Україні — які діють правила перерахунку виплат працюючих громадян

Чоловік похилого віку. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, за яких умов можливий перерахунок виплат пенсіонерам, які продовжують працювати, на основі врахування нового страхового стажу та заробітку. Також уточнили, які умови необхідно виконати та інші нюанси в перерахунку.

Про це повідомили у пресслужбі головного управління Пенсійного фонду в Черкаській області.

Правила перерахунку пенсій працюючих громадян

За інформацією ПФУ, працюючим пенсіонерам передбачений перерахунок пенсійних виплат після того, як набули мінімум два роки страхового стажу з часу призначення чи перерахунку.

У разі перегляду розміру пенсійних виплат фахівці фонду повинні враховувати:

суму доходу, з якого раніше обчислювали пенсію;

новий розмір заробітку, отриманий після призначення пенсії.

Якщо після виходу на заслужений відпочинок громадянин пропрацював менш ніж 24 місяці, то перерахунок буде можливим тільки через два роки після попереднього оновлення виплат.

Згідно з правилами, перерахунок призначених пенсій мають здійснювати залежно від дня звернення:

у разі надання документів до 15 числа включно — з 1-го числа того ж місяця;

у разі подачі пакета документів після 15 числа — з 1-го числа наступного місяця.

Громадяни можуть надати заяву на перерахунок особисто чи дистанційно через сайт ПФУ.

Органи Пенсійного фонду проводять перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів щорічно, з 1 квітня, в автоматичному режимі за умов:

громадяни після призначення пенсії мають в наявності додаткові 24 місяці стажу;

працювали менше, проте минуло два роки з часу останнього перегляду пенсій.

Після завершення роботи пенсіонеру мають провести додатковий перерахунок пенсії через зростання прожиткового мінімуму.

Вимога сповіщати ПФУ про влаштування на роботу чи звільнення

Згідно з чинними правилами, від пенсіонерів вимагають повідомляти Пенсійний фонд у разі працевлаштування чи звільнення з роботи.

Такі нюанси важливі, адже частина доплат та надбавок передбачені виключно для непрацюючих громадян. Зокрема, однією з таких надбавок є та, яку надають за утримання неповнолітніх дітей.

Якщо цього не зробити, з пенсіонера стягнуть неправомірно нараховані виплати у примусовому порядку.

