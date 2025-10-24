Видео
Видео

Выход на пенсию на 1,5 года раньше — кто из украинцев имеет право

Дата публикации 24 октября 2025 06:10
обновлено: 10:18
Пенсии в Украине — какие правила выхода на заслуженный отдых на 1,5 года раньше
Женщина за компьютером. Фото: Freepik

Украинское законодательство позволяет работникам в некоторых случаях выйти на заслуженный отдых раньше на 1,5 года. В частности, право на досрочное оформление пенсии возможно в случае появления проблем со здоровьем на основе официального медицинского подтверждения или увольнения с работы по инициативе компании из-за несоответствия должности.

Такие нормы содержатся в правительственном постановлении №1449.

Читайте также:

Правила выхода на пенсию на 1,5 года раньше

В постановлении правительства утвержден механизм увольнения работников из-за выявленного несоответствия должности или из-за изменений в организации труда (сокращение, ликвидация, реорганизация, банкротство компании).

По нормам, украинские граждане могут оформлять досрочно пенсии при наличии достаточного количества страхового стажа. Соответствующий вопрос также регулирует статья 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно ему, можно выйти на пенсию раньше, если до достижения пенсионного возраста остается не более полутора лет:

  • для мужчин со стажем не менее 35 лет;
  • для женщин — не менее 30 лет.

Какие могут понадобиться документы

В частности, основанием для досрочного оформления пенсии является официальное подтверждение со стороны врачей. Несоответствие должности по состоянию здоровья может подтверждаться такими документами:

  • медицинская справка учреждения, где содержится заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости смены места работы;
  • выписка из акта медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) относительно группы инвалидности;
  • выписка из решения, вынесенного экспертной командой по оценке повседневного функционирования лица по вопросу инвалидности;
  • медицинское заключение о невозможности выполнения служебных обязанностей (для государственных служащих);
  • справка о результатах периодического медосмотра, выданная профильной комиссией.

Работодатель на основе одного из таких документов должен сначала предложить работнику другую должность, соответствующую состоянию здоровья.

Однако если такой должности не окажется, работодатель должен составить акт об отсутствии возможности перевода. Если человек откажется от такой должности, то работодатель может его уволить по п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодекса законов о труде Украины или статьи 88 Закона "О госслужбе".

Такое решение должна согласовать профсоюзная организация, если таковая имеется.

Если увольнение произошло по вине работодателя, необходима регистрация в центре занятости в течение 30 дней. Обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда Украины с заявлением о назначении досрочной пенсии можно, если будет
отсутствовать соответствующая должность в течение семи дней с момента регистрации.

Ранее мы писали, что в Украине изменили подход в учете страхового стажа, полученного до 1992 года в бывшем СССР. Такие изменения утвердило правительство.

Также мы рассказывали, при каких условиях возможно повышение выплат работающим пенсионерам. Пересмотр возможен на основе учета нового страхового стажа и дохода.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
